Liberaron a profesora secuestrada cuando iba a trabajar en una escuela de Convención

Tras ocho días de cautiverio fue dejada en libertad en Convención, Norte de Santander, la profesora Yuleima Jimena Duarte Pérez, quien había sido secuestrada el pasado 1 de octubre luego de salir de su casa rumbo a la escuela rural donde labora.

La liberación de la docente se produjo la noche de este 9 de octubre en zona rural del mismo municipio donde había sido raptada la docente por hombres armados cuando se dirigía hacia su lugar de trabajo, que hace parte de la institución agrícola de Convención.

Lo que se conoce hasta el momento, es que está siendo valorada por médicos y que ya se encuentra con sus familiares; mientras las autoridades investigan si los captores exigieron una suma millonaria para su liberación.

Lo que se sabe del estado de salud de la docente liberada

La docente se encuentra en buen estado físico y de salud. Durante el cautiverio su familia estaba pidiendo que se le diera un medicamento que tenía que suministrársele diariamente porque es padece de una patología.

El gobernador de Norte de San Santander, William Villamizar, habló con Noticias RCN, tras la liberación de la docente:

Hoy celebramos la liberación de nuestra docente del Colegio Instituto Agrícola de Convención, a quien estábamos solicitando se pudiera liberar para que volviera al seno de su hogar y que se le respetara su integridad.

Secuestraron a agricultor de 82 años en su finca en Sardinata

Por otra parte, siguen preocupando los secuestros que vienen en aumento en el departamento Norte de Santander.

En las últimas horas, también se confirmó el secuestro de un adulto mayor de 82 años en el municipio de Sardinata.

Se trata de Belisario Peñaranda, un agricultor que se encontraba en su finca cuando fue raptado por hombres en motocicleta y hasta el momento no se sabe de su paradero.