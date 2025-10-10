CANAL RCN
Colombia

Liberaron a profesora secuestrada cuando iba a trabajar en una escuela de Convención

La mujer fue interceptada y sometida por hombres armados el pasado 1 de octubre.

Liberaron a profesora secuestrada cuando iba a trabajar en una escuela de Convención
Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
01:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras ocho días de cautiverio fue dejada en libertad en Convención, Norte de Santander, la profesora Yuleima Jimena Duarte Pérez, quien había sido secuestrada el pasado 1 de octubre luego de salir de su casa rumbo a la escuela rural donde labora.

La liberación de la docente se produjo la noche de este 9 de octubre en zona rural del mismo municipio donde había sido raptada la docente por hombres armados cuando se dirigía hacia su lugar de trabajo, que hace parte de la institución agrícola de Convención.

Lo que se conoce hasta el momento, es que está siendo valorada por médicos y que ya se encuentra con sus familiares; mientras las autoridades investigan si los captores exigieron una suma millonaria para su liberación.

“Tenía su tete completo”: madre de bebé muerto en jardín revela graves inconsistencias en el caso
RELACIONADO

“Tenía su tete completo”: madre de bebé muerto en jardín revela graves inconsistencias en el caso

Lo que se sabe del estado de salud de la docente liberada

La docente se encuentra en buen estado físico y de salud. Durante el cautiverio su familia estaba pidiendo que se le diera un medicamento que tenía que suministrársele diariamente porque es padece de una patología.

El gobernador de Norte de San Santander, William Villamizar, habló con Noticias RCN, tras la liberación de la docente:

Hoy celebramos la liberación de nuestra docente del Colegio Instituto Agrícola de Convención, a quien estábamos solicitando se pudiera liberar para que volviera al seno de su hogar y que se le respetara su integridad.

Liberan a los ocho miembros de una misión médica secuestrados en La Plata, Huila
RELACIONADO

Liberan a los ocho miembros de una misión médica secuestrados en La Plata, Huila

Secuestraron a agricultor de 82 años en su finca en Sardinata

Por otra parte, siguen preocupando los secuestros que vienen en aumento en el departamento Norte de Santander.

En las últimas horas, también se confirmó el secuestro de un adulto mayor de 82 años en el municipio de Sardinata.

Se trata de Belisario Peñaranda, un agricultor que se encontraba en su finca cuando fue raptado por hombres en motocicleta y hasta el momento no se sabe de su paradero.

Por una discusión con una vecina, exparamilitar secuestró, torturó y abusó de una joven en San Onofre
RELACIONADO

Por una discusión con una vecina, exparamilitar secuestró, torturó y abusó de una joven en San Onofre

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

“A este cuerpo le donaron un corazón”: el renacer de Juan Guillermo tras un trasplante

Ecopetrol

Ecopetrol asegura que habrá suministro de gas para evitar racionamientos en el Caribe

Bucaramanga

Confirman la fecha de elecciones atípicas en Bucaramanga para elegir al nuevo alcalde

Otras Noticias

Enfermedades

Despido por enfermedad: ¿Cuándo una empresa puede hacerlo sin violar la ley?

La ley laboral colombiana permite despedir a un trabajador enfermo solo bajo condiciones estrictas. Conoce qué dice el Código Sustantivo del Trabajo.

Inteligencia Artificial

Estas son las nuevas profesiones creadas por la IA que marcarán el futuro

La herramienta ofreció un listado sobre cuáles son las profesiones que se debería ejercer y por qué son esenciales en el futuro.

Selección Colombia

Sorpresivas declaraciones de Christian Mosquera sobre la Selección Colombia: ¿Cambió de decisión?

Bogotá

Cámaras fotomulta en Bogotá: revelaron la ubicación de los puntos que más comparendos imponen

Venezuela

“Esto es un impulso”: primeras declaraciones de María Corina Machado por premio Nobel de Paz