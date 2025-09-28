CANAL RCN
Colombia

Soldado murió en Chocó al activar una mina antipersona cuando protegía a la población local

En el 2024, Chocó reportó 160 incidentes con explosivos escondidos bajo tierra en el 70% de su territorio.

Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP y el Ejército Nacional
Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP y el Ejército Nacional

Noticias RCN

septiembre 28 de 2025
10:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El comando de la Decimoséptima Brigada de la Sétima División del Ejército lamentó, en las últimas horas, el fallecimiento del soldado profesional Jhon Miranda Ramírez, en el municipio de Unguía, Chocó.

Oriundo de Turbo, en el departamento de Antioquia, Miranda se encontraba en medio de una operación militar de estabilidad para proteger la vida de los habitantes de la vereda Marcelina, cuando activó una mina antipersona.

Colegios, cultivos y hogares están rodeados por minas antipersona en Bolívar: cinco víctimas en los últimos días
RELACIONADO

Colegios, cultivos y hogares están rodeados por minas antipersona en Bolívar: cinco víctimas en los últimos días

“De manera inmediata, se le prestaron los primeros auxilios y se solicitó el apoyo aéreo a la Fuerza Aeroespacial Colombiana para la extracción de nuestro soldado y posterior traslado hacia la ciudad de Medellín”, pero “mientras era trasladado en la ambulancia presentó complicaciones en su salud y fue ingresado a la Clínica de Las Américas, donde luego de realizarle reanimación muere”, confirmó el Ejército.

Ejército advirtió que se mantendrá en la zona, pese a la muerte del soldado Miranda:

Según información del Ejército, el explosivo fue instalado en el sector por integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo, que se disputa el control del territorio, por las rutas del narcotráfico, con el ELN.

La institución lamentó “con vehemencia actos criminales que”, como en el caso del soldado Miranda “atentan contra la humanidad de los miembros de la Fuerza Pública y de la población civil del sector; asimismo procederá a instaurar las denuncias respectivas ante las autoridades competentes por el uso de artefactos explosivos improvisados prohibidos por la normatividad internacional”.

Sin embargo, informó que “la Décima Séptima Brigada, continuará desarrollando operaciones militares sostenidas en este sector del departamento de Choco, a fin de propender por la seguridad de las comunidades y dar estricto cumplimiento a la misión constitucional”.

Jainer Quintana: el soldado que sobrevivió con su perro a una mina antipersona
RELACIONADO

Jainer Quintana: el soldado que sobrevivió con su perro a una mina antipersona

70% del territorio en Chocó registró accidentes con minas antipersona en 2024:

En los primeros días del 2025, la Gobernación del Chocó advirtió que el año pasado se registraron 160 accidentes con artefactos explosivos, en el 70% de su territorio. Una cifra abrumadora que llevó a la gobernadora, Nubia Carolina Córdoba, a realizar una petición especial al Gobierno Nacional:

“Le hemos solicitado a la Brigada 15 del Ejército Nacional amplificar las tareas de desminado para prevenir más muertes; aun así, esto no es suficiente, necesitamos que todas las instituciones vuelquen sus esfuerzos a mitigar un daño que se le está haciendo a todos los chocoanos y chocoanas, en especial Min defensa, Min. Interior y AICMA”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cancillería

Cancillería sugiere que la ONU debería cambiar de sede tras revocatoria de visa al presidente Petro

Animales

Lista de animales permitidos y prohibidos como mascotas en Colombia: evite multas y sanciones

Secretaria de Movilidad

Por carrera Global Energy, cierres viales afectarán la movilidad en Bogotá este domingo

Otras Noticias

Mundial Sub 20

Enormes diferencias: los planteles más costosos del Mundial sub-20

Este sábado inició la Copa del Mundo sub-20 y la diferencia en costo de planteles es monumental.

Turismo

Existe un lugar en el mundo donde la gente casi siempre supera los 100 años ¿Dónde queda y cuál es su secreto?

Más de 900 personas superan los 90 años y miles alcanzan edades impensables.

Turismo

Estudio reveló que viajar ya es más importante que ahorrar ¿A qué se debe?

Cuidado personal

Así ayuda la musicoterapia a reducir el estrés y la ansiedad, según expertos

Comercio electrónico

Trucos infalibles para encontrar productos con precios más económicos en SHEIN