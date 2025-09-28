Soldado murió en Chocó al activar una mina antipersona cuando protegía a la población local

El comando de la Decimoséptima Brigada de la Sétima División del Ejército lamentó, en las últimas horas, el fallecimiento del soldado profesional Jhon Miranda Ramírez, en el municipio de Unguía, Chocó.

Oriundo de Turbo, en el departamento de Antioquia, Miranda se encontraba en medio de una operación militar de estabilidad para proteger la vida de los habitantes de la vereda Marcelina, cuando activó una mina antipersona.

“De manera inmediata, se le prestaron los primeros auxilios y se solicitó el apoyo aéreo a la Fuerza Aeroespacial Colombiana para la extracción de nuestro soldado y posterior traslado hacia la ciudad de Medellín”, pero “mientras era trasladado en la ambulancia presentó complicaciones en su salud y fue ingresado a la Clínica de Las Américas, donde luego de realizarle reanimación muere”, confirmó el Ejército.

Ejército advirtió que se mantendrá en la zona, pese a la muerte del soldado Miranda:

Según información del Ejército, el explosivo fue instalado en el sector por integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo, que se disputa el control del territorio, por las rutas del narcotráfico, con el ELN.

La institución lamentó “con vehemencia actos criminales que”, como en el caso del soldado Miranda “atentan contra la humanidad de los miembros de la Fuerza Pública y de la población civil del sector; asimismo procederá a instaurar las denuncias respectivas ante las autoridades competentes por el uso de artefactos explosivos improvisados prohibidos por la normatividad internacional”.

Sin embargo, informó que “la Décima Séptima Brigada, continuará desarrollando operaciones militares sostenidas en este sector del departamento de Choco, a fin de propender por la seguridad de las comunidades y dar estricto cumplimiento a la misión constitucional”.

70% del territorio en Chocó registró accidentes con minas antipersona en 2024:

En los primeros días del 2025, la Gobernación del Chocó advirtió que el año pasado se registraron 160 accidentes con artefactos explosivos, en el 70% de su territorio. Una cifra abrumadora que llevó a la gobernadora, Nubia Carolina Córdoba, a realizar una petición especial al Gobierno Nacional:

“Le hemos solicitado a la Brigada 15 del Ejército Nacional amplificar las tareas de desminado para prevenir más muertes; aun así, esto no es suficiente, necesitamos que todas las instituciones vuelquen sus esfuerzos a mitigar un daño que se le está haciendo a todos los chocoanos y chocoanas, en especial Min defensa, Min. Interior y AICMA”.