CANAL RCN
Colombia

Ideam alerta: así será el clima en Colombia en el inicio de octubre de 2025

El Ideam confirmó que Colombia inicia octubre de 2025 con fuertes lluvias. El viernes 3 será el día más crítico.

Ideam alerta: así será el clima en Colombia en el inicio de octubre de 2025
Foto: Edición Freepik

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
02:45 p. m.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que Colombia inicia octubre bajo el impacto de la segunda temporada de lluvias, que se extenderá hasta diciembre de 2025.

El pronóstico revela que esta semana (29 septiembre a 3 de octubre) se caracterizará por un incremento de la nubosidad y precipitaciones, con el viernes 3 de octubre señalado como la jornada más lluviosa del período.

De acuerdo con el informe, las lluvias estarán por encima de lo normal en las regiones Andina, Pacífica y Caribe, lo que eleva el riesgo de deslizamientos, inundaciones y afectaciones en vías y aeropuertos.

Pronóstico general para el país

Según el Ideam, desde el martes 30 de septiembre se observará un incremento gradual en la nubosidad.

Aunque los primeros días de la semana tendrán intervalos de sol y cielos parcialmente despejados, hacia mediados y finales de la semana se esperan lluvias de mayor intensidad.

El miércoles 1 de octubre, la región Caribe y Andina registrarán acumulados importantes, con afectación en departamentos como Cundinamarca, Cauca, Amazonas y Guainía.

Para el jueves 2 de octubre, se intensificarán las precipitaciones en Chocó, Antioquia, Tolima y Santander, además de un aumento en la Amazonía y la Orinoquía. Finalmente, el viernes 3 de octubre se prevén aguaceros fuertes en gran parte del territorio nacional, con especial impacto en Meta, Putumayo, Valle del Cauca y Cundinamarca.

Pronóstico para Bogotá y Cundinamarca

En la capital del país se espera un clima variable, con mañanas relativamente secas y tardes de lluvias.

El miércoles 1 de octubre, las precipitaciones se concentrarán en el norte y oriente; el jueves 2 afectarán al sur y occidente; y el viernes 3 de octubre se prevén los aguaceros más fuertes de la semana, con descenso de temperaturas y cielo cubierto.

En Cundinamarca, el Ideam advirtió que las lluvias se concentrarán en el norte y occidente del departamento, generando posibles afectaciones en movilidad y zonas inestables.

El organismo recomendó a la ciudadanía tomar precauciones, especialmente en áreas propensas a deslizamientos y en carreteras donde el tránsito podría verse comprometido.

