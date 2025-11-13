CANAL RCN
Colombia Video

Fiscalía imputará homicidio culposo a sujeto implicado en siniestro que cobró dos vidas en Engativá

El abogado de las víctimas reveló que la diligencia de formulación de imputación quedó programada para el próximo 24 de noviembre a las 2:00 de la tarde.

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
03:51 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante la tarde de este 13 de noviembre se conocieron nuevos detalles sobre la investigación que se adelanta por el trágico accidente que se registró el pasado 31 de octubre y que dejó dos personas muertas en Bogotá.

Fatal accidente de tránsito entre moto, carro y bus del SITP dejó dos personas fallecidas en Engativá
RELACIONADO

Fatal accidente de tránsito entre moto, carro y bus del SITP dejó dos personas fallecidas en Engativá

Programan audiencia de imputación contra implicado en accidente en Engativá

El siniestro que involucró una moto, un carro y un bus del SITP se presentó en la calle 63 con carrera 98. Según información, el vehículo particular perdió el control, invadió el carril contrario y terminó volcándose.

Como consecuencia, embistió a dos personas que se encontraban en la motocicleta y quienes fallecieron de inmediato tras el impacto.

Frente al caso, este jueves, Juan Manuel Castellanos, abogado de las víctimas, dio a conocer que quedó programada para el próximo 24 de noviembre la diligencia de formulación de imputación contra uno de los conductores involucrados en el accidente.

Se trata de Edwin Leonardo Delgado Comba, quien será imputado durante la audiencia, que se realizará de manera virtual, por el delito de homicidio culposo.

“La representación de víctimas ha sido notificada por parte del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao de la programación de una audiencia de formulación de imputación para el próximo 24 de noviembre en contra del señor Edwin Delgado. En ese orden de ideas, tenemos que reconocer y exaltar la labor que ha adelantado la Fiscalía General de la Nación en este caso”, aseguró Castellanos a través de un video conocido por este medio.

El abogado también indicó que “esperamos que tanto Edwin como su defensa se presenten a esta audiencia e igualmente señalar y establecer que, a partir de ese momento, se abre todo el procedimiento penal y que efectivamente se tendrá que dar una condena en el marco de estos hechos”.

Fiscalía imputará homicidio culposo a Edwin Delgado, implicado en grave accidente

Buscan al conductor que mató a una pareja de motociclistas en violento choque en Bogotá
RELACIONADO

Buscan al conductor que mató a una pareja de motociclistas en violento choque en Bogotá

Edwin Leonardo Delgado Comba se encontraba al interior del vehículo de color blanco que invadió el carril contrario y que arrolló a las dos personas que murieron.

Versiones preliminares indicaron que Delgado se encontraba ingiriendo licor junto a su compañera sentimental horas antes del accidente y que, por eso, había pedido a un cercano que condujera.

Hasta el momento se desconoce quién se encontraba manejando el carro. El sujeto se encuentra prófugo de la justicia y no se ha revelado su identidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Chocó

Imputan al exgobernador de Chocó por contrato de 800 kits de ayuda humanitaria

Procuraduría General de la Nación

Docente de Piedecuesta afronta cargos por presunto acoso sexual a dos estudiantes menores de edad

Atlántico

Video registró atroz masacre en pleno partido de fútbol en Galapa, Atlántico

Otras Noticias

Viral

¡Inédito! Sara Corrales confirmó que se encuentra esperando su primer hijo

La reconocida actriz se tomó sus redes sociales para anunciar la esperada noticia.

Artistas

¡Irreconocible! Sale a la luz la primera imagen de Sean Diddy en prisión

El artista estaría recibiendo tratamiento para el manejo de sustancias psicoactivas.

Medellín

Hinchas de América de Cali fueron agredidos en un hospital en Medellín: revelan nuevos videos

Educación

Definen oficialmente el calendario escolar 2026: vea cuándo acaban las vacaciones

Cuidado personal

Conducir bajo los efectos del alcohol aumenta los riesgos hasta 17 veces más