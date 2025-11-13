Fiscalía imputará homicidio culposo a sujeto implicado en siniestro que cobró dos vidas en Engativá

Durante la tarde de este 13 de noviembre se conocieron nuevos detalles sobre la investigación que se adelanta por el trágico accidente que se registró el pasado 31 de octubre y que dejó dos personas muertas en Bogotá.

Programan audiencia de imputación contra implicado en accidente en Engativá

El siniestro que involucró una moto, un carro y un bus del SITP se presentó en la calle 63 con carrera 98. Según información, el vehículo particular perdió el control, invadió el carril contrario y terminó volcándose.

Como consecuencia, embistió a dos personas que se encontraban en la motocicleta y quienes fallecieron de inmediato tras el impacto.

Frente al caso, este jueves, Juan Manuel Castellanos, abogado de las víctimas, dio a conocer que quedó programada para el próximo 24 de noviembre la diligencia de formulación de imputación contra uno de los conductores involucrados en el accidente.

Se trata de Edwin Leonardo Delgado Comba, quien será imputado durante la audiencia, que se realizará de manera virtual, por el delito de homicidio culposo.

“La representación de víctimas ha sido notificada por parte del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao de la programación de una audiencia de formulación de imputación para el próximo 24 de noviembre en contra del señor Edwin Delgado. En ese orden de ideas, tenemos que reconocer y exaltar la labor que ha adelantado la Fiscalía General de la Nación en este caso”, aseguró Castellanos a través de un video conocido por este medio.

El abogado también indicó que “esperamos que tanto Edwin como su defensa se presenten a esta audiencia e igualmente señalar y establecer que, a partir de ese momento, se abre todo el procedimiento penal y que efectivamente se tendrá que dar una condena en el marco de estos hechos”.

Fiscalía imputará homicidio culposo a Edwin Delgado, implicado en grave accidente

Edwin Leonardo Delgado Comba se encontraba al interior del vehículo de color blanco que invadió el carril contrario y que arrolló a las dos personas que murieron.

Versiones preliminares indicaron que Delgado se encontraba ingiriendo licor junto a su compañera sentimental horas antes del accidente y que, por eso, había pedido a un cercano que condujera.

Hasta el momento se desconoce quién se encontraba manejando el carro. El sujeto se encuentra prófugo de la justicia y no se ha revelado su identidad.