Imponen máxima condena a tres personas implicadas en incendio en Registraduría de Gamarra, Cesar: una funcionaria murió

En las recientes horas se conoció que el tribunal superior de Valledupar dejó en firme la condena más severa que contempla la justicia colombiana: 60 años de prisión por los hechos de violencia que se registraron en Gamarra, Cesar, en octubre del 2023.

Condena máxima para implicados en incendio en Registraduría

Los hechos ocurrieron exactamente el 28 de octubre de 2023, en medio de una protesta por una decisión electoral que generó inconformidad en el municipio. La Registraduría fue el blanco de la furia.

Según las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, Yuberlys Bermúdez Rubiano, Isaías Peña Oliveros y William Castro Torrad, lideraron un ataque que terminó en tragedia.

Los mencionados anteriormente entraron con violencia, rociaron gasolina y prendieron fuego al lugar, mientras varios funcionarios trabajaban dentro.

“Ante las pruebas aportadas en juicio por la Fiscalía General de la Nación, una juez penal especializada de Valledupar (Cesar) condenó a 60 años de prisión a Yuberlys Bermúdez Rubiano, Isaías Peña Oliveros y William Castro Torrado por su participación en los hechos violentos ocurridos en Registraduría Municipal de Gamarra (Cesar) el 28 de octubre de 2023, en los que una funcionaria de esa entidad murió y otras seis personas resultaron heridas”, detalló la Fiscalía.

Peña oliveros y su esposa ocultaron el combustible en un coche de bebé. Luego, junto a Castro Torrado, lo usaron para incendiar la edificación.

Una funcionaria de la Registraduría perdió la vida entre las llamas y otras seis personas resultaron con graves quemaduras. Desafortunadamente, la comunidad aún no olvida el horror de aquella noche.

Sin embargo, en mayo de este año, una juez penal especializada los condenó por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado e incendio. Ahora, el tribunal superior del Cesar ratificó la sentencia a 60 años de prisión para cada uno.

Cerca de dos años de la tragedia, las autoridades electorales señalaron que ningún desacuerdo político justifica la violencia y los derechos de las víctimas prevalecerán.

“El fallo que los declaró responsables de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, ambas conductas agravadas, e incendio; adicionalmente les impone una multa equivalente a 210 salarios mínimos mensuales legales vigentes y dispone que la pena debe hacerse efectiva en establecimiento carcelario”, indicó la Fiscalía.