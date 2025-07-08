CANAL RCN
Colombia Video

Imponen máxima condena a tres personas implicadas en incendio en Registraduría de Gamarra, Cesar: una funcionaria murió

Los implicados entraron con violencia, rociaron gasolina y prendieron fuego al lugar, mientras varios funcionarios trabajaban dentro.

Noticias RCN

agosto 07 de 2025
06:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las recientes horas se conoció que el tribunal superior de Valledupar dejó en firme la condena más severa que contempla la justicia colombiana: 60 años de prisión por los hechos de violencia que se registraron en Gamarra, Cesar, en octubre del 2023.

Joven de 16 años fue asesinado al interior de su colegio: sicario entró y lo atacó
RELACIONADO

Joven de 16 años fue asesinado al interior de su colegio: sicario entró y lo atacó

Condena máxima para implicados en incendio en Registraduría

Los hechos ocurrieron exactamente el 28 de octubre de 2023, en medio de una protesta por una decisión electoral que generó inconformidad en el municipio. La Registraduría fue el blanco de la furia.

Según las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, Yuberlys Bermúdez Rubiano, Isaías Peña Oliveros y William Castro Torrad, lideraron un ataque que terminó en tragedia.

Los mencionados anteriormente entraron con violencia, rociaron gasolina y prendieron fuego al lugar, mientras varios funcionarios trabajaban dentro.

“Ante las pruebas aportadas en juicio por la Fiscalía General de la Nación, una juez penal especializada de Valledupar (Cesar) condenó a 60 años de prisión a Yuberlys Bermúdez Rubiano, Isaías Peña Oliveros y William Castro Torrado por su participación en los hechos violentos ocurridos en Registraduría Municipal de Gamarra (Cesar) el 28 de octubre de 2023, en los que una funcionaria de esa entidad murió y otras seis personas resultaron heridas”, detalló la Fiscalía.

Peña oliveros y su esposa ocultaron el combustible en un coche de bebé. Luego, junto a Castro Torrado, lo usaron para incendiar la edificación.

Una funcionaria de la Registraduría perdió la vida entre las llamas y otras seis personas resultaron con graves quemaduras. Desafortunadamente, la comunidad aún no olvida el horror de aquella noche.

Sin embargo, en mayo de este año, una juez penal especializada los condenó por homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado e incendio. Ahora, el tribunal superior del Cesar ratificó la sentencia a 60 años de prisión para cada uno.

Ladrones fueron capturados luego de intentar robar costoso vehículo en Bogotá
RELACIONADO

Ladrones fueron capturados luego de intentar robar costoso vehículo en Bogotá

Cerca de dos años de la tragedia, las autoridades electorales señalaron que ningún desacuerdo político justifica la violencia y los derechos de las víctimas prevalecerán.

“El fallo que los declaró responsables de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, ambas conductas agravadas, e incendio; adicionalmente les impone una multa equivalente a 210 salarios mínimos mensuales legales vigentes y dispone que la pena debe hacerse efectiva en establecimiento carcelario”, indicó la Fiscalía.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gustavo Petro

Radiografía digital sobre Gustavo Petro: así cambió la imagen del presidente en su tercer año de gobierno

Valle del Cauca

Joven de 16 años fue asesinado al interior de su colegio: sicario entró y lo atacó

Conciertos

Se habrían robado una guitarra de Damas Gratis: captaron a un asistente con el instrumento en el Movistar

Otras Noticias

Peajes

¿Cuánto tiempo ahorra un conductor en la vía Bogotá – Medellín pagando peajes electrónicos?

El pago de peajes con tag solo toma dos segundos, mientras que el pago manual podría demorar seis minutos.

Superintendencia de Salud

Distrito retoma el control de la Subred Centro Oriente tras 15 meses de intervención

Fueron en total 15 meses los que duró la intervención forzosa de la subred Centro Oriente, pero ahora, la Secretaría Distrital de Salud retoma su control.

Donald Trump

Ya entraron en vigor los nuevos aranceles de Trump a sus aliados comerciales

Luis Díaz

Luis Díaz hizo de las suyas en su primera titularidad con el Bayern Múnich: lujosa jugada dejó a dos rivales

Artistas

Sara Uribe, la expareja de Fredy Guarín, tomó una inesperada decisión con su vida amorosa: ¿de qué se trata?