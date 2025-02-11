Imputan a cuidador por maltrato animal en Cali: perros estaban esqueléticos y eran caníbales

Los habitantes del barrio Trinidad de Cali se percataron de una situación insólita. Resulta que en una de las casas había perros comiéndose entre sí. Dado lo extraño de este suceso, se comunicaron con las autoridades.

Cuando los uniformados llegaron al sitio, se toparon con una perra criolla muerta, 10 perros en condiciones críticas y tres estaban esqueléticos. Resulta que los animales no tenían higiene, comida ni agua.

Perros fueron rescatados

“El 26 de marzo de 2024, la comunidad alertó a las autoridades que, al parecer se estaba presentando un caso de canibalismo animal (…) Los demás (perros) estaban consumiendo a la canina muerta, dada la falta de alimento”, precisó el fiscal del caso.

Por suerte, los perros pudieron ser rescatados antes de que ocurriera una tragedia. Todos se encontraban en la vivienda de un hombre: Eduardo Rodríguez Madriñán. Al identificarse como el cuidador, se le culpabilizó por la situación en la que estaban los perros.

Producto de ello, recientemente la Fiscalía le imputó el delito de maltrato animal, el cual no aceptó. Cabe mencionar que Rodríguez tenía a estos perros porque es la cabeza de la Fundación Huellas de Vida.

La Ley Ángel ya rige en el país: contundente contra el maltrato animal

Hace algunos meses, fue aprobada la Ley Ángel en el Congreso, la cual contempla fortalecer las penas y sanciones contra aquellos que cometan maltrato animal, especialmente en aquellos casos en los que haya violencia sexual, pornografía o fines económicos.

Uno de los puntos más importantes es que aumenta la privación de la libertad. Las penas superan los tres años, lo que permite que no sean excarcelables. De la mano con este asunto, las multas crecieron; pasando de cinco a hasta 30 salarios mínimos.

Para las autoridades también está contemplada una hoja de ruta a la hora de interceder en estos casos. Es decir, una serie de protocolos y acciones.