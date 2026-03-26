Imputan a Juliana Guerrero y al secretario general de la Fundación San José por escándalo de títulos falsos

En horas de la tarde de este 26 de marzo inicio la audiencia de imputación de cargos contra Juliana Guerrero, por la presunta falsificación de títulos universitarios, a través de la Fundación San José.

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En la diligencia judicial, Guerrero fue imputada por el delito de fraude procesal y Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Universidad Fundación San José, por falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo y sucesivo.

Los delitos señalados por la Fiscalía tienen que ver con la expedición de los títulos de contadora pública y de tecnóloga en gestión contable que acreditó la universidad a Juliana Guerrero para posesionarse como viceministra de Juventudes ante el Ministerio de la Igualdad.

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Fiscalía insiste que los títulos de Juliana Guerrero son falsos

La Fiscalía confirmó que Juliana Guerrero subió a la plataforma Sigep los dos títulos fraudulentos para acreditarlos para un cargo público, así lo describió la fiscal:

"Al obtener Juliana Guerrero los dos diplomas académicos falsos que acabo de mencionar con sus respectivas actas de grado falsas emitidas el 1 de julio 2025 por la Fundación de Educación Superior San José".

Asimismo, la Fiscalía explicó la conducta de la señalada:

Juliana Guerrero desplegó una conducta encaminada a engañar a la administración pública, era consciente de lo que hacía al cargar los títulos de los cuales no tenía la experiencia ni acreditación suficiente”.

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Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez no aceptaron cargos imputados

Los dos imputados no aceptaron los cargos señalados por la fiscal del caso, por lo que posteriormente serán citados para la diligencia de acusación.

Según la Fiscalía, Guerrero era consciente de que no contaba con las calidades profesionales requeridas para acceder al cargo de viceministra de las Juventudes. A pesar de ello, cargó documentos falsos en la plataforma que administra el Departamento Administrativo de la Función Pública.

"Como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y financiera, desplegó una conducta orientada a engañar a la Administración Pública. El ente investigador precisó que "el delito de fraude procesal se perfeccionó en el momento en que la indiciada cargó los documentos espurios en la Plataforma Sigep, pues dicha acción tuvo la potencialidad inmediata de inducir en error a los servidores encargados del nombramiento".

Los documentos académicos falsos incluyen un título de contadora pública y otro de tecnóloga en gestión contable y tributaria, junto con sus respectivas actas de grado.