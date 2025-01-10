Indígenas que se tomaron la frontera entre Colombia y Venezuela aseguran que no dejaran Cúcuta hasta hablar con el presidente

Más de 73.000 personas han sido desplazadas en lo que va del año por los violentos enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC, según la Defensoría del Pueblo. Entre las víctimas se encuentra el pueblo indígena motilón-barí, que esta semana alzó su voz en Cúcuta.

Con cerbatanas, lanzas y atuendos tradicionales, miembros de esta comunidad ancestral marcharon por las calles de la capital de Norte de Santander para exigir garantías y protección. Algunas pancartas resumían el clamor: “No nos maten”. Otras expresaban su indignación con el gobierno: “¡Exigimos la presencia del presidente!”.

“El Estado nos ha fallado”, denunció Juan Titira, representante legal del pueblo barí, que, además, pidió “garantías y territorio” para su comunidad. La situación que enfrentan, explicó, no es nueva, pero se ha agravado por el aumento del narcotráfico, la minería ilegal y la deforestación impulsados por grupos armados que operan en la zona fronteriza con Venezuela.

Catatumbo se ha visto fuertemente golpeado por la guerra en el territorio entre grupos armados:

En el recorrido por Cúcuta, algunos marcharon desnudos en señal de protesta. “La guerra nos ha tocado duro en el Catatumbo”, expresó Alexander Dora, defensor de los derechos del pueblo barí. A su lado, Jhan Clok Borarishora, con una diadema de plumas coloridas, afirmó que no regresarán a su territorio hasta ser escuchados directamente por el presidente Gustavo Petro y su gabinete.

Desde que asumió el poder en 2022, Petro prometió lograr la paz con los grupos armados. Sin embargo, los avances han sido escasos. El diálogo con el ELN, que tiene fuerte presencia en el Catatumbo, se encuentra suspendido desde que comenzó la actual escalada de violencia.

Indígenas no dejarán Cúcuta hasta hablar con el presidente:

La respuesta oficial más reciente ha sido el anuncio del envío de 25.000 soldados a la zona y posibles conversaciones con el gobierno venezolano para coordinar acciones contra el narcotráfico. A pesar de ello, la desconfianza de los pueblos indígenas persiste.

“Llevamos muchos años esperando respuestas positivas”, concluyó Borarishora. La minga indígena advirtió que permanecerá en Cúcuta hasta obtener compromisos claros por parte del gobierno nacional. Mientras tanto, la selva que habitaron por generaciones sigue tomada por el conflicto.