CANAL RCN
Colombia

Indígenas que se tomaron la frontera entre Colombia y Venezuela aseguran que no dejaran Cúcuta hasta hablar con el presidente

Los manifestantes exigen tierras y garantías para poder regresar a su vida en la selva.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

octubre 01 de 2025
02:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Más de 73.000 personas han sido desplazadas en lo que va del año por los violentos enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC, según la Defensoría del Pueblo. Entre las víctimas se encuentra el pueblo indígena motilón-barí, que esta semana alzó su voz en Cúcuta.

Con cerbatanas, lanzas y atuendos tradicionales, miembros de esta comunidad ancestral marcharon por las calles de la capital de Norte de Santander para exigir garantías y protección. Algunas pancartas resumían el clamor: “No nos maten”. Otras expresaban su indignación con el gobierno: “¡Exigimos la presencia del presidente!”.

Mujeres que inspiran: una bióloga indígena transformó la Sierra Nevada con su emprendimiento cafetero
RELACIONADO

Mujeres que inspiran: una bióloga indígena transformó la Sierra Nevada con su emprendimiento cafetero

“El Estado nos ha fallado”, denunció Juan Titira, representante legal del pueblo barí, que, además, pidió “garantías y territorio” para su comunidad. La situación que enfrentan, explicó, no es nueva, pero se ha agravado por el aumento del narcotráfico, la minería ilegal y la deforestación impulsados por grupos armados que operan en la zona fronteriza con Venezuela.

Catatumbo se ha visto fuertemente golpeado por la guerra en el territorio entre grupos armados:

En el recorrido por Cúcuta, algunos marcharon desnudos en señal de protesta. “La guerra nos ha tocado duro en el Catatumbo”, expresó Alexander Dora, defensor de los derechos del pueblo barí. A su lado, Jhan Clok Borarishora, con una diadema de plumas coloridas, afirmó que no regresarán a su territorio hasta ser escuchados directamente por el presidente Gustavo Petro y su gabinete.

Desde que asumió el poder en 2022, Petro prometió lograr la paz con los grupos armados. Sin embargo, los avances han sido escasos. El diálogo con el ELN, que tiene fuerte presencia en el Catatumbo, se encuentra suspendido desde que comenzó la actual escalada de violencia.

Capturan a red señalada de explotar a niños indígenas con fines de mendicidad en Antioquia
RELACIONADO

Capturan a red señalada de explotar a niños indígenas con fines de mendicidad en Antioquia

Indígenas no dejarán Cúcuta hasta hablar con el presidente:

La respuesta oficial más reciente ha sido el anuncio del envío de 25.000 soldados a la zona y posibles conversaciones con el gobierno venezolano para coordinar acciones contra el narcotráfico. A pesar de ello, la desconfianza de los pueblos indígenas persiste.

“Llevamos muchos años esperando respuestas positivas”, concluyó Borarishora. La minga indígena advirtió que permanecerá en Cúcuta hasta obtener compromisos claros por parte del gobierno nacional. Mientras tanto, la selva que habitaron por generaciones sigue tomada por el conflicto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Estados Unidos bajó a Colombia de nivel por no cumplir en la lucha contra la trata de personas

Animales

Animalistas advierten que la puesta en marcha de la Ley Esterilizar Salva tiene un retraso de ocho meses

Ibagué

Caen cuatro integrantes de ‘Los Cancerberos’ en Ibagué: usaban menores para vender droga

Otras Noticias

Conciertos

Festival Estéreo Picnic 2026: así quedó el line-up por días

El Festival reunirá a miles de asistentes que disfrutarán de presentaciones de artistas nacionales e internacionales.

México

Desgarrador relato de la mamá de B-King sobre su muerte en México: "Me lo entregaron en una bolsa"

El testimonio de Adriana Salazar, madre del cantante urbano, narra con crudeza cómo recibió el cuerpo de su hijo tras desaparecer en un viaje a México.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 1 de octubre de 2025

Selección Colombia

¿Cuándo se conocerá la convocatoria de Colombia para los amistosos de octubre?

Corte Constitucional

Ultimátum de la Corte Constitucional al Ministerio de Salud para depurar la cartera vencida