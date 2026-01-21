Inspección de Supersalud al Hospital San Rafael de Itagüí genera críticas por posible retaliación

Visita sorpresa y posible retaliación son los términos con los que asociaciones y colegios médicos calificaron la inspección realizada por la Superintendencia Nacional de Salud al Hospital San Rafael de Itagüí, en el Valle de Aburrá.

La diligencia se llevó a cabo pocos días después de que el gerente del hospital denunciara públicamente, entre lágrimas, la crítica situación financiera de la institución por deudas acumuladas de Nueva EPS.

Cinco funcionarios de la entidad recorrieron las instalaciones, incluyendo áreas administrativas y asistenciales, con especial atención al tercer piso, donde operan las salas de cirugía y la Unidad de Cuidados Intensivos. Según voceros del hospital, nunca antes se había realizado una inspección de este tipo por parte de la Superintendencia.

Hospital en crisis por deuda de Nueva EPS

El hospital San Rafael de Itagüí atiende a población de estratos medios y populares del sur del Valle de Aburrá. "Debemos recordar que el hospital San Rafael de Itagüí presta servicio a los estratos medios y populares del área sur del valle de aburrá", señalaron fuentes del sector salud, en respuesta a comentarios previos del Ministro de Salud sobre el perfil de usuarios del centro médico.

La crisis financiera de la institución está directamente relacionada con Nueva EPS, actualmente intervenida por la misma Superintendencia. La deuda asciende a 8 mil millones de pesos, lo que ha comprometido el pago de salarios y la operación regular del hospital.

"Ojalá esperamos esté haciendo esta visita a Nueva EPS para averiguar las causas del no pago al Hospital San Rafael de Itagüí", manifestaron representantes del centro asistencial, cuestionando que la inspección se dirija al hospital y no a la EPS deudora.

Gremios médicos advierten sobre uso político de la inspección

Los gremios médicos expresaron su preocupación por el verdadero propósito de la visita. "Esperamos que no sea una retaliación y que por supuesto no estén utilizando las instituciones de inspección vigilancia y control para coartar a los hospitales sobre las deudas de las EPS intervenidas", advirtieron las asociaciones profesionales.

La situación del Hospital San Rafael de Itagüí pone en evidencia la crisis del sistema de salud colombiano, donde múltiples instituciones prestadoras enfrentan dificultades económicas por el incumplimiento de pagos por parte de las EPS, muchas de ellas bajo intervención estatal.