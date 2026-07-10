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Intento de robo en Bogotá terminó con dos ladrones muertos: policía los enfrentó

La víctima es un uniformado de Policía, quien según expuso la institución, actuó en legítima defensa.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 07 de 2026
09:04 a. m.
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La Policía de Bogotá dio a conocer que durante la noche del martes 6 de octubre ocurrió un grave incidente en el barrio La Francia, localidad de Puente Aranda.

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Resulta que se registró el intento de un robo de una camioneta en la cual iba un miembro de la Policía. En medio del forcejeo y, según expuso la institución, bajo los lineamientos de la legítima defensa, el uniformado utilizó su arma de dotación.

¿Cómo ocurrió el intento de robo?

Acto seguido, tres personas quedaron heridas y una de ellas falleció. Posteriormente, en un centro médico murió otra, por lo que solo quedó uno de los implicados, quien está siendo atendido.

Este caso está siendo investigado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

El robo es uno de los crímenes que más preocupa a la ciudadanía en la capital. Con base en el Observatorio de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Secretaría de Seguridad, entre enero y agosto se presentaron 75.863 hurtos a personas en Bogotá.

Robos en Bogotá

Gran parte de los crímenes se presentaron en las localidades de Suba, Engativá, Kennedy, Chapinero y Teusaquillo.

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Con respecto a los otros tipos de hurtos, las cifras muestran que se dieron 5.925 contra comercios, 2.039 de automotores y 2.947 de motocicletas. Los ladrones hicieron de las suyas principalmente en las noches, con base en los registros del observatorio.

Puntualmente, en cuanto al robo de carros o motos, las autoridades alertaron que la modalidad más empleada por los delincuentes ha sido la de halado, que no es más que aprovechar los momentos en los que dejan vehículos abandonados y sin condiciones de seguridad.

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