Así va la investigación por la muerte de una mujer de 72 años hallada en un potrero en San Bernardo, Nariño

Una mujer de 72 años identificada como Blanca Pardo fue encontrada gravemente herida en un terreno de su propiedad en San Bernardo, Nariño.

Avanza investigación por la muerte de Blanca Pardo

Desafortunadamente, falleció a causa de las lesiones. Un mes después del incidente, la Fiscalía General de la Nación continúa las investigaciones mientras la familia exige que el caso no quede impune.

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Cristian Tobar, abogado representante de las víctimas, informó que se han logrado avances significativos en la investigación.

"Se ha desarrollado un plan metodológico de investigación, el cual viene arrojando varios resultados. Estamos trazando líneas de investigación, líneas de trabajo, los cuales propenden por esclarecer estos hechos", declaró el abogado.

El profesional explicó que se han realizado nuevas inspecciones al lugar de los hechos con el objetivo de recopilar material probatorio adicional.

Además, se han llevado a cabo entrevistas, establecido ubicaciones y análisis de celdas de llamadas como parte del proceso investigativo. "Hemos realizado investigaciones de seguimiento o búsquedas selectivas en bases de datos", añadió Tobar.

Un elemento crucial para el avance del caso son los resultados de análisis genéticos que actualmente se encuentran en proceso por parte de Medicina Legal en la ciudad de Medellín.

El abogado hizo un llamado específico a esta entidad: "Queremos hacer el llamado para que Medicina Legal realice con prontitud este análisis, este estudio y podamos darle el impulso debido a este proceso".

Jenny Pardo, hija de la víctima, solicitó públicamente ayuda para esclarecer lo ocurrido con su madre. La familia se encuentra a la espera de respuestas concretas sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Blanca Pardo, quien presuntamente se encontraba realizando labores de campo cuando ocurrieron los hechos.

El abogado Tobar enfatizó que tanto la representación de víctimas como la Fiscalía trabajan "de manera mancomunada" para garantizar "la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas". Sin embargo, aclaró que ciertos detalles de la investigación no pueden ser revelados públicamente para no entorpecer el proceso judicial.

La investigación incluye la revisión de testimonios de posibles testigos en la zona, aunque el representante legal se abstuvo de proporcionar información específica sobre personas sospechosas.