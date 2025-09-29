Invima ordenó el retiro urgente de suplementos que podrían causar pérdida de visión y problemas cardíacos

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria luego de detectar la presencia de Tadalafilo en varios suplementos dietarios comercializados en Colombia.

Esta sustancia, utilizada en tratamientos médicos específicos, no está permitida en productos de este tipo, lo que representa un grave riesgo para la salud pública.

La advertencia se dio a conocer tras un análisis realizado por la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad del Invima, el cual reveló que los productos VIFER MAX, VITAFER-L y VITAFER-L GOLD, con registro sanitario SD2023-0002470-R1, contenían el compuesto farmacológico.

Invima halló suplementos con Tadalafilo en Bogotá

Estos suplementos fueron adquiridos en distribuidoras ubicadas en Bogotá, lo que encendió las alarmas de las autoridades sanitarias.

El Tadalafilo es un medicamento indicado para tratar la disfunción eréctil y la hipertensión pulmonar.

Sin embargo, su uso sin supervisión médica puede provocar efectos adversos severos. Entre las posibles complicaciones se encuentran la pérdida repentina de la visión, alteraciones en la percepción de colores, pérdida de audición, erecciones prolongadas, así como problemas cardíacos y respiratorios.

Invima retiró productos del mercado con presencia de Tafáfilo

El Invima también informó que el compuesto fue hallado en diversas presentaciones de los suplementos: sachets de 10 ml, frascos de 20 ml y de 500 ml.

Debido a esto, la entidad ordenó el retiro inmediato de dichos productos del mercado y recomendó a los consumidores suspender su uso de forma inmediata.

La entidad hizo un llamado a la ciudadanía a verificar que cualquier suplemento dietario cuente con registro sanitario vigente y esté libre de ingredientes farmacológicos no autorizados. Asimismo, pidió reportar la comercialización de estos productos para evitar que más personas se vean afectadas.