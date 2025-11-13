CANAL RCN
Colombia

Isabel Zuleta por orden de la Corte se retractó de los señalamientos contra el alcalde Federico Gutiérrez

La Corte Suprema de Justicia falló sobre una denuncia penal por los señalamientos que hizo la senadora contra el alcalde de Medellín en el ‘Tarimazo’.

Foto: X Isabel Cristina Zuleta @ISAZULETA

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
09:42 p. m.
La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta tuvo que retractarse públicamente este 13 de noviembre por las afirmaciones que hizo contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tras un proceso penal que avanzó en la Corte Suprema de Justicia.

Las declaraciones de Zuleta, emitidas durante el llamado ‘tarimazo’, vinculaban al alcalde con estructuras criminales, señalamientos que el propio Gutiérrez calificó como injuria y calumnia.

Los hechos ocurrieron en el mes de junio, cuando Zuleta, en medio de un acto político, sugirió que el alcalde tenía presuntas alianzas con grupos delincuenciales.

Isabel Zuleta se retractó por señalamientos contra ‘Fico’ Gutiérrez

Federico Gutiérrez, respaldado por su equipo jurídico, interpuso una querella penal ante la Corte Suprema, alegando que las afirmaciones carecían de sustento y afectaban su honra.

La Sala Especial de Instrucción, bajo la dirección del magistrado Misael Fernando Rodríguez Castellanos, convocó una diligencia de conciliación en la que Zuleta tuvo que emitir una retractación pública en los términos fijados por el tribunal.

En su comunicado, leído y difundido como parte del acuerdo, la senadora dijo: “Manifiesto a la opinión pública que no me constan, de manera directa, algunas de las referencias realizadas los días 21, 22, 23, 24 y 25 de junio de 2025 que son objeto de la querella. De manera particular debo afirmar que no me consta de manera directa que el señor Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga tenga vínculos o alianzas con criminales”.

El otro proceso por el que investigan a Isabel Zuleta

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una indagación preliminar que también involucra su actuación en el evento donde el presidente Gustavo Petro apareció sobre una tarima acompañado por nueve jefes de bandas criminales, como parte del plan denominado ‘Paz Urbana’, el conocido ‘Tarimazo’.

La denuncia que dio paso a esta investigación fue presentada por el concejal Alejandro de Bedout, quien señaló a Zuleta por presuntamente coordinar y facilitar la participación de personas privadas de la libertad en el acto que protagonizó el presidente en Medellín.

