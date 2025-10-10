Isabel Zuleta respondió al escándalo por acercamientos con ‘Pipe Tuluá’: “Cuidar a quienes quieren aportar a la paz”

En las últimas horas se reveló un polémico y escandaloso acto liderado por la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, en la cárcel La Picota en Bogotá, donde se conocieron los acercamientos que ha tenido el sanguinario ‘Pipe Tuluá’ con el Gobierno Nacional.

Se trata de un encuentro en el que el criminal entregó, a través de su defensa, un arma de fuego que tenía en su poder dentro de la cárcel, y donde, además, el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, firmó un documento oficial de la situación.

De acuerdo con la senadora Zuleta, la acción del condenado de entregar un arma fue considerada como un gesto de paz.

Gobierno justifica reunión con ‘Pipe Tuluá’ como “gesto de paz”

‘Pipe Tuluá’ aseguró que el arma que entregó como un “gesto de paz” había ingresado a la cárcel La Picota para cumplir un plan de asesinato contra otro criminal que también tiene pedido de extradición: alias Araña.

La polémica de estos hechos se enciende porque todo queda en un documento oficial, a través de una resolución y en un acto que fue llamado por el gobierno como un gesto de paz.

Esta situación sería vista como una forma de abrirle las puertas del Gobierno Nacional a ‘Pipe Tuluá’, señalado de los más crueles crímenes contra el Inpec, funcionarios públicos y casos de extorsión.

La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago aseguró que ‘Pipe Tuluá’ ya había pedido pista en el Gobierno Nacional, y ella declinó su solicitud.

Senadora Isabel se pronunció tras revelación de reunión con ‘Pipe Tuluá’

En este encuentro está directamente involucrada la senadora Isabel Zuleta, quien estaría liderando lo que sería un acercamiento con el Gobierno Nacional con un criminal condenado que estaría detrás de plan pistola contra los guardianes del Inpec que han sido asesinados de manera simultánea en las últimas semanas.

Zuleta, quien aparece en el video revelado por Noticias RCN al lado de la abogada de Pipe Tuluá, confirmó la información a través de sus redes sociales.

El Estado colombiano y los gobiernos cuando inician procesos de paz tienen la obligación de cuidar a quienes quieren aportar a la paz.

Asimismo, explicó cómo habrían ocurrido los hechos:

“En el mes de julio recibo la información de una de las abogadas de Andrés Felipe Marín Silva, más conocido como ‘Pipe Tuluá’ sobre el presunto riesgo en el que se encuentra una de las personas que hace parte de un proceso de paz en nuestro país, conocido como alias Araña en la cárcel La Picota".

“A partir de allí informé al consejero comisionado de la situación y de la voluntad que tenía este señor de realizar una entrega y de dar las pistas para que las autoridades del país encontraran un arma en el patio de extraditables”, dijo.

Es así como hago parte del acompañamiento de la diligencia de allanamiento que hizo la Fiscalía en su investigación y observo cómo se lleva a cabo este gesto para proteger la vida de una persona que presuntamente estaba en riesgo y que, sobre todo, le apuesta a la paz de nuestro país.

El comisionado de paz, Otty Patiño, confirmó en conversación con Noticias RCN que este gesto de paz, como lo denominó el gobierno, podría terminar en beneficios jurídicos o incluso en garantías de permanencia en el país, de alias Pipe Tuluá.