Me refería a los fondos privados, creo que no me hice entender: Jaime Dussán responde a Minhacienda

Tras las declaraciones del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, sobre usar ahorros de los ciudadanos para invertirlos en infraestructura y la aclaración del presidente Gustavo Petro quien dijo que no se tocará ese ahorro, sigue abierta la polémica y por esa razón, el protagonista de esta situación habló con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN.

La gente y los pensionados están preocupados porque el presidente de Colpensiones dijo que con la plata de sus ahorros se puede construir un tren elevado de Buenaventura a Barranquilla. ¿Qué tiene para decir?

Digamos en primer lugar que los pensionados de Colpensiones no están preocupados, porque Colpensiones no hace ese tipo de inversiones. Yo creo que no me hice entender. La situación se puso de tal interés que algunos sectores querían controvertir con iniciativas que fueron presentadas en la campaña por el presidente (Gustavo Petro).

Los fondos compraron TES y de esos TES permitieron hacer inversiones en obras de infraestructura, el señor presidente de la República señaló en dos o tres tweets temas al respecto.

Ese tema para mí definitivamente está cancelado. Ese es un tema que debe discutirse por parte… primero de los fondos si quieren seguir comprando TES e invirtiendo en obras de infraestructura o invirtiendo en obras de carácter social, a finalizar un presupuesto puede pasar o no puede pasar, pero ese no es el tema principal del debate.

El presidente ha dicho con claridad lo que yo tengo claro: Colpensiones está dedicada a pagar pensiones, a afiliar a ciudadanas y ciudadanos y a aumentar al máximo el número de gentes que le podamos prestar el servicio pensional y prestar igualmente la institución para pagar los beneficios como lo estamos haciendo en este momento.

¿Se está echando para atrás?

Es que yo no he dicho que los fondos públicos. Dije que los fondos privados y si no me entendieron, pues discúlpennos por favor, pero definitivamente ese no es el tema central del debate en este momento… El presidente de la República ha dicho y ha terciado en este tema importante, y ha señalado indiscutiblemente que Colpensiones, los fondos públicos de pensiones, no tienen eso como su tarea sino primero pagar las pensiones, aumentar sus afiliados y afiliadas. Ser mucho más eficiente en la prestación del servicio y lograr como lo que hemos dicho en la reforma pensional para que tengamos mayor equidad, mayor justicia, mayor solidaridad.

Leo los trinos del presidente Petro y lo oigo a usted y siento que le bajaron la caña al tema

Cuando la gente participa de un debate y no lo hace con buenas intenciones sencillamente uno considera que esa controversia no es necesaria porque ya no puede ser un debate técnico, un debate de fondo e interesante, sino un debate que se convierte en Gobierno y oposición.

Nosotros somos Gobierno, aceptamos las orientaciones del señor presidente de la República que es el jefe de Estado y por supuesto él da las orientaciones como se dice popularmente 'la línea' y los jefes de oposición están en su derecho, teniendo en cuenta las normas constitucionales y legales, de hacer la controversia que considere necesario.

¿Metió la pata?

No, yo regularmente no meto la pata. Tengo algo en experiencia política de mucho tiempo y no es tan fácil que eso pase.

¿Qué opina de lo dicho por el Ministro de Hacienda en RCN Radio y La FM sobre las funciones del director de Colpensiones?

Pienso que el doctor Ocampo es un hombre que conoce muchos los temas de la economía nacional, pero él como yo sabemos que nosotros manejamos unos recursos importantes del presupuesto nacional, entre ellos 18.4 billones que le gira Colpensiones y en esos montos tan grandes que tienen que ver con la economía nacional, por supuesto que un presidente como Colpensiones o como Ecopetrol, van a opinar sobre estos temas que tienen que ver con el crecimiento económico y la prestación del servicio social.

Regularmente hay veces cuando se presentan este tipo de temas ponen a que sea ministro de Hacienda, en este caso al ministro Ocampo, a que haga un tipo de pronunciamientos y él es un buen profesor cuando explica estos temas.

¿Siente que es un regaño? ¿fuego amigo?

No, no. En los gobiernos puede haber controversias y finalmente todos llegamos a la misma conclusión que es el tema fundamental que se ha planteado en el programa de gobierno, que fue aprobado por la mayoría de los colombianos que eligieron al doctor Gustavo Petro, presidente de los colombianos y es, como ha pasado en varias ocasiones, quien da la línea.

Usted dijo que Colpensiones debería volverse un banco y varios exministros de Hacienda dicen que es una pésima idea ¿Qué responde?

Pues que controvertimos la idea sencillamente, hay que controvertir las ideas y las iniciativas. Hay que decir porque sí, porque no. Colpensiones es una empresa industrial comercial y financiera, y podríamos analizar estos temas en el transcurso de los debates que surjan de la reforma pensional en Colombia.

Yo creo que tenemos tiempo de hacer esos debate porque se requiere un cambio y unas transformaciones. Los balances que hoy tenemos de la Ley 100 y la Ley 797, y los reglamentarios muestran que aún no resuelven el tema principal de los fondos pensionales, que es de pagar pensiones en primer lugar, tener afiliaciones y evitar las desigualdades tan grandes que se presentan en este momento en el país.

Lo que está ahorrado hoy en las cuentas de los trabajadores, ¿se va a tocar? ¿sí o no?

No, están vigente las leyes y por supuesto que está cumpliéndose las leyes en este momento hasta tanto no exista una nueva ley, que debe ser concertada con en el gobierno nacional, con los sectores privados públicos, los grandes investigadores de este tema, los expertos, los santuarios… yo creo que universidad en su conjunto que trabaja el tema y algunas personas que han sido actoras importantes como la Ley 100 y las complementarias, los debates que se adelantaron en las campañas electorales, tienen que la tiene la capacidad y yo creo que de alguna manera la obligación de construir en temas tan importantes como este.

Pero una vez presentada la reforma, ¿ustedes piensan darle otros usos eventualmente a esos ahorros individuales?

Creo que el planteamiento principal que se ha hecho en este momento es la necesidad, que no existan colombianas y colombianos sin pensión, sin ese beneficio.

Son casi 5 millones de colombianos y el señor presidente de la República lo dijo en campaña, lo ha manifestado recientemente que tenemos que buscar mecanismos tanto el presupuesto nacional de los ahorros y de la solidaridad.

¿Es partidario de que se acaben los fondos privados y solo quede un sistema pensional: el público?

No, yo creo que lo que estamos buscando es un sistema pensional unificado, no único. Los fondos privados de pensiones tienen una tarea, el fondo público tiene otra tarea y tenemos unas diferencias que empiezan a mostrar desigualdades muy notorias

Tenemos 6.5 millones de afiliados y pagamos pensiones a 1.5 millones de pensionados y los fondos tienen 18 millones de afiliados y solo pagan 256 mil pensiones aproximadamente.

¿Lo llamaron de palacio para 'jalarle las orejas' por hablar de este tema?

No, no. Si a mí me llaman no tengo ningún problema. El presidente de la República no me ha llamado, al contrario, hemos estamos trabajando unificación de todo nuestro sector el Ministerio de Trabajo, Colpensiones, Sena, Superintendencia de tal manera que estemos coordinados en nuestro trabajo.

Yo soy maestro de escuela y los maestros de escuela tenemos la capacidad de siempre escuchar y aprender cotidianamente. Si el presidente me llamara la atención, por supuesto que lo escucharía.

Ese cuento de que el presidente lo regaña no es cierto ni hay ninguna posibilidad.