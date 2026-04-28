JEP elevó la cifra de falsos positivos a 7.837 tras aumentar periodo de análisis

La Jurisdicción Especial para la Paz aumentó el número de casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidas también como falsos positivos, tras expandir el periodo de análisis y cruzar nuevos datos, reportes y fuentes de información.

Durante años, se expresó que el número de víctimas era de 6.402 considerando un análisis entre 2002 y 2008, pero el presidente de este tribunal, Alejandro Ramelli, explicó que la cifra ahora llega a 7.837 casos tras ampliar el periodo entre 1990 y 2016.

Se cruzaron más bases de datos como las de la Procuraduría y todos los informes que se recibieron de las víctimas que fueron casi 1.000. Todos esos casos no se incluyeron en la versión inicial.

La cifra de falsos positivos en Colombia puede aumentar

En su intervención, Ramelli señaló que la JEP siempre ha mantenido las cifras de estos casos como "provisionales" y que se podrían presentar ajustes con el avance de las investigaciones. Ahora, aumentó el número del caso 03 tras las nuevas variables consideradas.

Por otro lado, comentó que todavía está pendiente el resultado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que viene realizando audiencias territoriales con máximos responsables, quienes están confesando casos de ejecuciones y desapariciones que nunca habían sido investigadas.

Lo más probable es que incluso esta nueva cifra vaya a aumentar en el futuro.

Más cifras en la actualización de casos de falsos positivos

El magistrado Pedro Díaz entregó detalles del informe que evidenció el aumento de casos de ejecuciones extrajudiciales en el territorio nacional. "El informe destacó las estadísticas de homicidios y desapariciones forzadas presuntamente atribuibles a la Fuerza Pública entre los años 1990 a 2016 a nivel nacional, clasificados como muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate que corresponde a 7.837 víctimas".

En lo concerniente al departamento de Antioquia, las cifras de muertes presentadas como bajas en combate, corresponde por el momento a 1.932.

Tras estos nuevos detalles, el presidente Gustavo Petro clasificó el caso de los falsos positivos como "el peor crimen contra la humanidad cometido en las Américas en este siglo".