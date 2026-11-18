En la madrugada del miércoles, 18 de noviembre, bajo supervisión de la gobernadora Dilian Francisca Toro fue puesta en marcha, en 18 municipios del Valle del Cauca, la megatoma de seguridad bautizada Operación Patriot.

Su objetivo son las estructuras dedicadas a delitos como el tráfico de drogas, hurto, extorsión y homicidio, en los municipios del norte y centro del departamento, como La Unión, Sevilla, Trujillo, Toro y San Pedro.

De acuerdo con la gobernadora, en 64 allanamientos realizados de manera simultánea, se lograron “30 capturas por orden judicial, 34 capturas en flagrancia, nueve armas de fuego y más de 1.100 dosis de estupefacientes incautadas”.

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Integrantes de bandas criminales y disidentes entre los capturados:

Como resultado de la Operación Patriot, cinco bandas delincuenciales fueron desmanteladas y se efectuó la captura de disidentes, como alias Pipisaurio, del Frente 57 Yair Bermúdez de las disidencias de las Farc; alias Patepalo, de la disidencia Jaime Martínez, y alias James.

Este último, según el general Germán Oviedo, comandante de la región 4 de la Policía Nacional es “cabecilla y coordinador de extorsiones, actividades propagandísticas y reclutamiento forzado” del Clan del Golfo.

Apenas el 29 de octubre la gobernación adelantó otro megatoma junto al Departamento de Policía Valle del Cauca, la Tercera División del Ejército y Migración Colombia.

Operación Patriot se extendió a la cárcel de Tuluá:

La Operación Patriot se extendió a la cárcel de Tuluá, en donde fueron incautados 32 teléfonos celulares, armas cortopunzantes y estupefacientes.

“Con estos celulares”, dijo la gobernadora, “es que generan las extorsiones, a pesar de que en el Valle del Cauca hemos registrado una disminución del 18% en extorsiones, desde las cárceles siguen cometiendo este tipo de acciones”.