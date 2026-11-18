Las declaraciones de ‘Timochenko’ ante la JEP que indignaron a las víctimas no podrán volver a difundirse libremente.

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Noticias RCN conoció en exclusiva el documento con el que la JEP ordenó restringir el acceso a los videos de las versiones voluntarias de las FARC en Caso 01 de secuestros.

¿Por qué se tomó esta decisión?

En respuesta a una solicitud a las víctimas, citan el auto del 6 de noviembre: “Mediante el cual decretó medidas cautelares de protección únicamente sobre el material audiovisual”.

Las grabaciones quedarán bajo reserva y solo podrán consultarse presencialmente en la sede del tribunal. No podrán copiarse, reproducirse ni grabarse.

“En el Auto No. 1198 de 2026, se advirtió que la difusión de fragmentos descontextualizados de estas diligencias, incluso mediante videos manipulados o intervenidos con herramientas de inteligencia artificial, puede revictimizar a las víctimas y afectar su salud mental, poner en riesgo la seguridad y proceso de reincorporación de excombatientes”, esta fue la justificación del tribunal sobre la decisión.

Reacciones de Fevcol

La JEP verificó que todas las versiones voluntarias cuentan con transcripciones dentro del expediente. Los testimonios escritos seguirán disponibles, pero los videos y las grabaciones quedan ahora bajo reserva y con acceso restringido.

Sergio Alzate, abogado de la Federación de Víctimas de las FARC (Fevcol), se pronunció: “El secretismo es contrario a la democracia y en especial a la participación de las víctimas. Nosotros necesitamos conocer, no solamente un texto o una declaración, sino también saber si hubo autenticidad y espontaneidad por parte de los comparecientes”.

“Parece haberse especializado en opacidad. En lugar de restringir su difusión como sabíamos que podía ocurrir, estas audiencias deberían ser públicas. Los colombianos tenemos derecho a conocer los supuestos aportes a la verdad de las FARC y cómo los interrogan”, sostuvo la senadora María Claudia Posada.