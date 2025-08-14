Jóvenes habrían creado y enviado a su colegio, un panfleto con amenazas para evitar un examen

La tranquilidad de la comunidad educativa de un colegio en Galapa, Atlántico, se vio alterada en los últimos días tras la circulación en redes sociales de un panfleto con amenazas contra la institución.

Jóvenes crearon panfleto para evitar hacer un examen

El mensaje generó preocupación entre padres, estudiantes y docentes, quienes temieron por su seguridad.

Las primeras indagaciones revelaron que el autor de la amenaza sería un estudiante que, presuntamente, buscaba evitar la presentación de un examen.

Según las autoridades, la advertencia llegó por medio de cuentas falsas de correo electrónico y que no correspondía a un riesgo real, sino a un intento de impedir la entrega de calificaciones programada para este 14 de agosto.

El hecho ocurrió en un plantel ubicado en la urbanización Villa Olímpica, sector que hace algunas semanas ya había enfrentado dificultades por la falta de suministro de agua potable.

La situación, aunque resultó ser una falsa alarma, motivó la intervención de la Policía para descartar cualquier peligro y garantizar la seguridad en el lugar.

Padres de familia, como Alex Aguilar, expresaron su inquietud no solo por el contenido del panfleto, sino también por la ausencia de un pronunciamiento oficial contundente que transmitiera tranquilidad a la comunidad.

Panfleto con amenazas generó pánico en colegio de Galapa

“Según un comunicado que sacó la misma institución, fue un estudiante que, para evitar unos exámenes, como está en el corte preventivo, para no asistir a clase, pero lo más preocupante, es que no vemos el pronunciamiento por parte de las autoridades que son quienes deben dar un parte de tranquilidad a nosotros como comunidad”, aseguró.

Las autoridades reiteraron que este tipo de amenazas, incluso cuando se trate de falsas alarmas, son tomadas con seriedad y pueden acarrear consecuencias legales para los responsables.