Juan Carlos Suárez, uno de los presuntos asesinos de Jaime Esteban Moreno, fue enviado a la cárcel

En horas de la tarde de este miércoles 12 de noviembre se llevó a cabo la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Juan Carlos González, de 27 años, imputado por el homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de Los Andes, al salir de una fiesta de Halloween el pasado 30 de octubre.

Juan Carlos González Ortiz fue capturado en flagrancia, minutos después de la brutal golpiza que acabó con la vida del estudiante de ingeniería de sistemas.

Después de su judicialización, la Fiscalía solicitó que fuera enviado a la cárcel por ser considerado un peligro para la sociedad, sin embargo, el día de la audiencia, el juez que definiría su situación jurídica sufrió un accidente que lo llevó a aplazar la diligencia y a un cambio de juez.

La nueva audiencia de solicitud de medida de aseguramiento se llevó a cabo cinco días más tarde y el nuevo juez a cargo del caso decidió enviarlo a la cárcel mientras avanza el proceso.

Presenta una frialdad alarmante y no tiene remordimiento alguno por su acción.

¿Quién es Juan Carlos Suárez Ortiz, vinculado al asesinato de Jaime Esteban?

Se trata de un exestudiante de la Universidad de Los Andes, quien cursó estudios en dicha institución hasta el segundo semestre que finalizó en diciembre de 2023.

En respuesta a su solicitud me permito informarle que el señor JUAN CARLOS SUAREZ ORTIZ (…) estuvo matriculado como estudiante de pregrado en esta Universidad hasta el segundo semestre del año 2023, cuyas clases iniciaron el 8 de agosto y finalizaron el 9 de diciembre.

De acuerdo con la defensa del primer capturado en el caso, tras finalizar su periodo de estudios en Los Andes, continuó su carrera en la Universidad del Rosario, donde estaría haciendo su trabajo de grado.

La defensa de Juan Carlos Suárez Ortiz aseguró su apoderado es un estudiante de alto rendimiento académico, y que trabaja en un call center para costearse los estudios.

¿Cuántos años de cárcel podría pagar Juan Carlos González?

El ente acusador expuso las pruebas uno de los señalados responsables del crimen del estudiante, evidencias que fueron suficientes para imputarle el delito de homicidio agravado.

La Fiscalía, tras la descripción de los hechos, señaló que el procesado se expondría a una pena de 480 a 600 meses que equivalen a 40 ó 60 años de prisión.

Durante la lectura de los hechos, se conoció la sevicia con la que el agresor habría atacado a su víctima hasta dejarla en estado de inconsciencia junto a Ricardo González, quien se entregó a las autoridades en Cartagena.