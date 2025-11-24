CANAL RCN
Colombia Video

Juan F. Cristo: “Mientras no transformemos la realidad de los territorios, no acabará la violencia”

El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, habló con Tribuna RCN sobre los supuestos vínculos de disidencias y organismos de Inteligencia, y lo que cree que hace falta para lograr la paz.

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
02:08 p. m.
Seguimos con nuestras entrevistas a candidatos en Tribuna RCN, la gran alianza informativa entre Noticias RCN, La FM, Radio Uno, Alerta y el diario La República.

El turno esta vez fue para el precandidato, exministro del Interior y negociador del Acuerdo de Paz, Juan Fernando Cristo, quien habló en Tribuna RCN sobre la reciente polémica sobre supuestas infiltraciones de las disidencias en organismos de inteligencia, y su postura política como un liberal reformista.

Noticias RCN: ¿Qué piensa sobre las denuncias por supuestas infiltraciones de disidencias en organismos de inteligencia?

Juan Fernando Cristo: Es una vergüenza lo que ha sucedido. No solo se trata de corrupción, sino también de delitos de traición a la patria, venta de información, etc. La Fiscalía tiene que salir urgentemente a dar claridad sobre qué ha sucedido con esa información que lleva más de un año siendo objeto de investigación.

El Gobierno Nacional debería separar ya, mientras se concluyen las investigaciones, a los funcionarios y servidores de la fuerza pública involucrados en este caso, y levantarse de la mesa de negociación.

Noticias RCN: ¿Qué tiene por decirle al Gobierno Nacional?

Cristo: El pronunciamiento de Francia Márquez, hay que creerle. Hay que avanzar en investigaciones a fondo sobre el contenido de esto. Lo más grave de todo el episodio son las alianzas siniestras entre estructuras armadas ilegales y oficiales de la fuerza pública y del DNI.

Noticias RCN: ¿Qué le hizo falta al acuerdo de paz para arrancar de raíz este fenómeno delincuencial?

Cristo: Transformación territorial. Mientras no se transforme la realidad que viven los habitantes del Catatumbo, Nariño, Cauca, Chocó y Arauca, no vamos a acabar la violencia en Colombia.

No habrá política de plomo o de negociación que sirva, necesitamos transformar la realidad en los territorios. Llevamos muchos años hablando de eso, pero no lo hemos logrado.

Noticias RCN: ¿Usted se considera un candidato Petro-Santista?

Cristo: El tal petro-santismo no existe. Petro es Petro, Santos es Santos y Cristo es Cristo. A mí me conocen en la vida pública, tengo la experiencia y la capacidad para construir consensos, he demostrado resultados en el ejercicio de lo público.

Soy un liberal a secas, un liberal independiente que va a asumir la Presidencia para resolver los problemas de seguridad, avanzar en la paz y la autonomía territorial.

Noticias RCN: ¿Se puede considerar también como un liberal reformista?

Cristo: Un liberal reformista, siempre he estado a favor de las reformas. No solo en este gobierno, también en los anteriores.

De hecho, hice oposición 12 años en el Senado al gobierno de Andrés Pastrana y los dos de Álvaro Uribe, porque no compartía esa visión del status quo, esa visión antirreformas. La sociedad colombiana tiene que ser capaz de construir más consensos para avanzar a más reformas.

