"La amenaza de Bernie Moreno se cumplió": la respuesta de Petro tras su inclusión en la Lista Clinton

El presidente Petro afirmó en su cuenta de X que el abogado de su defensa será el estadounidense Dany Kovalik.

Fotos: AFP

octubre 24 de 2025
02:18 p. m.
Al medio día de este viernes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al presidente Gustavo Petro, la primera dama Verónica Alcocer, a Nicolás Petro Burgos, hijo del mandatario, y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

A través de su cuenta de X, el presidente Petro se refirió a la inclusión en esta lista.

"Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EEUU", afirmó Petro en X.

"Bajo el mandato del presidente Petro, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a niveles récord. Petro ha otorgado beneficios a organizaciones narco-terroristas. Bajo el liderazgo del presidente Trump, no toleraremos que Colombia trafique drogas hacia nuestra nación y envenene a los estadounidenses", afirmó el Departamento del Tesoro.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también se pronunció sobre su inclusión en la lista Clinton.

"Por haber defendido la dignidad del país y que el presidente Gustavo Petro no es un narcotraficante, me meten en la lista OFAC sin yo haberlos agredido. Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista", dijo Benedetti.

Primeras reacciones de políticos colombianos

Minutos después de conocerse que el presidente Gustavo Petro fue incluido en la lista Clinton junto con personas de su círculo cercano, políticos colombianos también reaccionaron en redes sociales.

La precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, dijo que "es urgente que los EE.UU revele las pruebas en contra de Gustavo Petro" y cuestionó: "¿Hubo plata del narco en su elección?".

El exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, dijo: "El legado de Gustavo Petro: ser el presidente que logró ser incluido en la lista Clinton junto a su hijo procesado por corrupción, su esposa y su ministro de Interior, amigo de los clanes políticos de la Costa".

El precandidato presidencial, Juan Manuel Galán, dijo en su cuenta de X "aparezcan en esa lista no es menor: es una señal de alarma que pone en riesgo la credibilidad, la economía y la estabilidad de Colombia. Por eso propongo una unidad que devuelva gobernabilidad, confianza y respeto dentro y fuera del país. Colombia merece certezas, no escándalos"

¿Qué es la lista Clinton?

La lista Clinton es una herramienta del gobierno de los Estados Unidos que fue creada en 1999 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

La inclusión del presidente Petro y su círculo cercano en esta lista implica que todos sus activos en Estados Unidos serán congelados, al igual que cualquier transacción con propietarios de bienes, empresarios y banca.

