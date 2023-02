"Fui víctima de acoso sexual de Pedro Santana, esta es mi historia": El caso de Laura Bonilla

Una nueva denuncia por acoso sexual sacude al país, esta vez con nombres y apellidos. El caso involucra a un integrante de la mesa de concertación de la reforma a la salud.

Laura Bonilla se desempeña como regional manager para América Latina y el Caribe de la Fundación Paz y Reconciliación. Es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, tiene un máster en Ciencia Política de la Universidad Javeriana y, además, ha estudiado durante varios años las políticas de orden público, especialmente en Colombia, en lo que respecta a grupos paramilitares.

Durante un momento de su vida se vio obligada a salir de Colombia por amenazas de muerte en su contra y regresó hace algunos años. Durante su labor de investigación, conoció a Pedro Santana, hoy día vocero de la reforma a la salud y con un papel importante en dicho proceso.

De tal relevancia es su papel en medio de la reforma que le habría enviado al presidente de la República, Gustavo Petro, un documento con las ideas más importantes de la reforma a la salud, el cual fue aceptado. Además, sería muy cercano a la ministra de Salud, Carolina Corcho.

Es importante señalar que por el momento se desconoce si Pedro Santana recibe alguna remuneración o si el Ministerio lo contrató como asesor de alguno de los despachos de la cartera.

Laura manifestó que decidió revelar no solo el nombre de su agresor, sino también el suyo “porque da rabia cuando uno ve a estos personajes otra vez en el Estado y además en posiciones de poder donde muchas otras mujeres pueden estar en riesgo”.

“Si mi voz puede ayudar a, primero poner en sobre aviso a las mujeres que están cerca a su entorno, sobre todo las jóvenes; y segundo a que se entienda que estos hombres y estos comportamientos causaron muchísimo daño. Por eso lo hago ahora”.

Relató que en el 2007, cuando tenía aproximadamente 20 años, trabajaba como investigadora haciendo estudios sobre parapolítica.

“Lo conozco porque a él a raíz de ese trabajo mío (…) él empieza a ofrecerme artículos en un periódico que él manejaba”.

Laura empezó a escribir entonces para dicho periódico, y cuenta que para ese momento la relación con Santana era algo “muy profesional”. Incluso hubo espacios de ambientes “más relajados” en los que llegaron a conversar, pero siempre de temas laborales.

“Era curioso. Él me decía ‘eres muy inteligente, escribes muy bien, me encantan tus artículos’, y yo me sentía bastante halagada. Era un hombre muy reconocido en el medio”. En este tiempo, Laura conoció también a la compañera sentimental de Santana “de la cual me hice muy amiga”.

“Una noche yo estaba tomando en la casa de ella y él llegó después, ya cuando nosotras llevábamos una dosis importante de alcohol. (Pedro Santana) se sentó con nosotras, algo muy normal y después de un rato mi amiga – con bastante trago en la cabeza – se acostó a dormir y en ese momento es que este hombre me dice: tómate la última copa antes de irte. Ahí este hombre se me echa encima y me empieza a agredir y manosear sin mi consentimiento”.

En entrevista con Santiago Ángel para La FM, Laura recuerda que quedó totalmente paralizada.

“Me besó sin consentimiento, me manoseó muchísimo. Yo quedo paralizada y en algún momento intento decirle: no más, pare. Y no se detiene hasta que le digo el nombre de su compañera a lo que él muy molesto me dice ‘lo que pase con ella es problema entre ella y yo’. Ahí logro irme de la casa”.

Relató que pudo salir de la vivienda y subirse a un bus de Transmilenio en el que rompió en llanto hasta que llegó a su casa. Incluso, al día siguiente, según cuenta, se cuestionó si lo que había sucedido fue culpa suya.

“En esa época la legislación era diferente. Lo que a mí me pasó era considerado agresivo el toqueteo de algunos hombres con malas manos, no más. Y en ese marco mis amigos y la gente que me escuchó” dijeron: “embarrada lo que te pasó. Nunca tomes con un hombre. Todos son iguales”.

Dice que algo que llamó bastante su atención fue escuchar “ellos son así”.

Era tan aceptado y normalizado que ellos son así, hombres con poder y que no se podía hacer absolutamente nada

Dijo también que al siguiente día de ocurrido el episodio de acoso sexual, Santana intentó comunicarse con ella “como si yo tuviera una relación con él. Como si hubiera sido una cosa consentida”.

Al recibir una respuesta negativa por parte de Laura, Santana se habría comunicado con el que en ese momento era jefe de la joven para decirle “una mentira espantosa, y era que yo había decidido trabajar con él”.

El tipo llegó hasta ese nivel de intrusión y acoso de pedirle a mi jefe que me echara

Cuenta que aunque para ese entonces los medios de comunicación no visibilizaban estos casos, todo su círculo social se enteró del caso de acoso sexual en su contra.

“Yo le conté a todo el mundo. No le conté a la prensa porque no había prensa para esto en ese momento. Le conté a todas las personas cercanas a mi círculo lo que me había pasado y les pedía consejos”.

¿Qué le dice que Pedro Santana sea uno de los voceros de la reforma a la salud?

“La gente dice que las mujeres que denunciamos muchos años después lo hacemos por aprovechar el momento y no es verdad. Es muy duro hacer esto, pero, además, cuando los ve en esos niveles, asesorando una cosa tan importante como la reforma a la salud, es como si todo volviera a pasar”.

“Además, siempre queda el mensaje de que nosotras no importamos. Que somos la última de las prioridades en lo público. Que con los impuestos tuyos, míos, se le está pagando a este hombre sin importar absolutamente nada de su comportamiento en el pasado. Pero no sabemos si su comportamiento en el presente sigue siendo así, y que su futuro va a seguir siendo así”.

“La organización que lo sacó tomó medidas y protegió a las mujeres de la organización, pero no protegió a las que estaban fuera de la organización. No se podía, no tenía esa capacidad”.

¿Conoció alguna otra mujer que tuviera un caso de acoso sexual similar al suyo con Pedro Santana?

“En la época que me pasó era vox populi el asunto, pero no conocí un caso directo, que yo recuerde. Pasaron muchísimos años”.

“Estos hombres llegan muchas veces a la agresión, pero en otras se vuelven expertos en caminar esa delgada línea entre el coqueteo y el acoso sexual y lo hacen premeditadamente”.