¿Quién es el alto funcionario del DNI señalado de tener nexos con disidencias? Esta es la historia

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) se encuentra en medio de una controversia tras la revelación de presuntos vínculos entre uno de sus altos funcionarios con las disidencias de las Farc.

El nombre en cuestión es el de Wilmar Mejía, director de inteligencia y considerado como cercano al presidente Gustavo Petro. Los detalles los dio a conocer Noticias Caracol.

Los chats que lo salpican con ‘Calarcá’

Documentos, chats, correos electrónicos e imágenes serían prueba de que Mejía habría mantenido una relación directa y recurrente con poderosos miembros de las disidencias que son comandadas por ‘Calarcá Córdoba’. El material se obtuvo de las memorias y dispositivos incautados en un operativo desarrollado en Anorí, Antioquia.

Jorge Arturo Lemus, director del DNI, le contó a Noticias RCN que no tenía conocimiento sobre los posibles vínculos del funcionario. La entidad inició investigaciones internas para establecer la veracidad de las acusaciones y determinar si existió algún tipo de relación irregular.

El otro nombre polémico: general Juan Miguel Huertas

Mejía es licenciado en Educación Física y escaló hasta volverse una pieza clave en la inteligencia. Gracias a su cargo, el cual tiene desde mayo de 2024 (un mes antes del operativo), ha tenido a su alcance decisiones trascendentales sobre operaciones. Además, habría participado en procesos relacionados con la vinculación nuevamente de exgenerales.

Las revelaciones incluyen señalamientos sobre posibles viajes de Mejía a Venezuela, supuestamente para recibir información junto al general Juan Miguel Huertas sobre la muerte de un miembro del grupo armado. También se habla sobre supuestas maniobras para supuestamente facilitarle la movilidad a las disidencias, con presuntas empresas de seguridad.

Adicionalmente, se habla de una supuesta financiación de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, uno de los hombres más buscados, a la campaña de Petro presidente bajo la presunta intermediación de la vicepresidenta Francia Márquez, quien hace poco negó los señalamientos.