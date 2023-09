Luz Fabiola Rubiano irá a la cárcel y deberá pagar una considerable multa: ¿de cuánto?

Luego de una larga diligencia en el caso de un caso de discriminación en contra de la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, este 11 de septiembre se conoció la condena que deberá cumplir Luz Fabiola Rubiano.

En el marco de una jornada de protestas en 2022, la mujer fue protagonista de un video en el que insultaba con comentarios racistas a la vicepresidenta; recientemente aceptó su responsabilidad en los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación.

La condena en contra de Luz Fabiola Rubiano: ¿cuánto tiempo estará en la cárcel?

Un juez de conocimiento de Bogotá condenó a 17 meses de cárcel a Luz Fabiola Rubiano, señalada por actos discriminatorios.

“El ente investigador demostró que el 26 de septiembre de 2022 la hoy sentenciada, durante una marcha contra el Gobierno Nacional hizo comentarios racistas en redes sociales y medios de comunicación que afectaban la dignidad e integridad de la vicepresidenta de la República, de la comunidad afrodescendiente y de un partido político colombiano”, detalló la Fiscalía.

Señalaron que el material probatorio fue suficiente para que Rubiano aceptara “de manera libre y voluntaria” su responsabilidad en los delitos de actos de discriminación y hostigamiento agravado.

La multa que debe pagar Luz Fabiola Rubiano por el delito de discriminación

Sin embargo, Luz Fabiola Rubiano no deberá purgar únicamente una condena de 17 meses en la cárcel, debido a que la sanción también contempla una multa económica.

El fallo condenatorio también obliga a la mujer a pagar una multa de 13.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, más de 15 millones de pesos; tampoco podrá ejercer cargos públicos durante 17 meses.

El caso de Luz Fabiola Rubiano

En su momento, luego de que el video circulara ampliamente en redes sociales y que las autoridades iniciaran la investigación pertinente, la vicepresidenta Francia Márquez manifestó que no conciliaría con Rubiano.

“En este caso yo ya no voy a hacer una conciliación porque efectivamente me di cuenta que conciliar y colocarle a que se retracte, no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo en una conducta delictiva como es el odio racial”, sostuvo Francia Márquez en una entrevista con RTVC.

El comentario de la vicepresidenta se da luego de haber conciliado con otras personas que también incurrieron en insultos hacia ella, pero para el caso de Luz Fabiola Rubiano consideró que debía caerle “todo el peso de la ley”.

¿Cómo dieron con la identidad de Luz Fabiola?

Tras viralizarse este episodio de racismo en Colombia, investigadores de la Fiscalía se pusieron en la tarea de dar con su paradero y descubrir la identidad de la mujer. Descubrieron un perfil en Facebook, aunque no se actualizaba desde 2018, pero fue pieza fundamental para hallarla.

Allí descubrieron fotos junto a familiares, y posteriormente se supo que Luz Fabiola es dueña de un negocio de fotocopiado y preparación de documentos en Bogotá; no contaba con antecedentes penales.

Finalmente dieron con su paradero y se dio inicio a las diligencias penales en su contra. Finalmente, este 11 de septiembre se conoció la condena.