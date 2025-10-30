Pagos por publicidad digital de la campaña Petro Presidente también estarían en la mira de las autoridades

Se mueve en el Consejo Nacional Electoral la investigación alrededor de las cuentas de campaña Petro Presidente.

En las últimas horas, se conoció que el CNE someterá a votación en la Sala Plena la ponencia que establece una violación de topes en la campaña, de por lo menos $3.500 millones.

Sin embargo, el proceso no solo avanza en el aspecto administrativo. En el ámbito penal, la Fiscalía inspeccionó la sede del partido Colombia Humana durante la tarde del miércoles 29 de octubre.

¿Qué buscaba la Fiscalía en la sede de Colombia Humana?

Lo que buscaban los agentes del CTI eran soportes de los aportes hechos durante la campaña, estados financieros y documentos que certifiquen los pagos que habría hecho la campaña con concepto de publicidad digital.

Esta inspección se convierte en un importante avance en la investigación que determinaría las presuntas irregularidades en la campaña presidencial para elegir a Gustavo Petro.

El principal señalado en los procesos penal y administrativo es Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol.

Sobre la inspección realizada este miércoles, se sabe que los agentes del CTI recolectaron material importante que probaría irregularidades en los balances y cuentas de la campaña.

Documentos que probarían irregularidades en la campaña

Según lo informado anteriormente por la Fiscalía, los técnicos buscaban los siguientes elementos que servirían de prueba frente a las supuestas violaciones en los topes electorales de la campaña.

Soportes contables

Contratos suscritos con proveedores

Movimientos bancarios

Facturación de servicios, especialmente los relacionados con publicidad digital y comunicaciones

El objetivo es determinar si la campaña respetó los topes electorales, si hubo recursos no reportados o si existió financiación irregular procedente de fuentes no autorizadas.

De acuerdo con la ponencia que avanza en el CNE, en la primera vuelta presidencial la campaña habría violado los topes por unos $3.700 millones; mientras que en segunda vuelta la suma sería de $1.600 millones provenientes de un contrato con la empresa de aviación SADI.