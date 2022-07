Amores y desamores: las mujeres que inspiraron a Darío Gómez para cantarle al despecho

El luto por la muerte de Darío Gómez continúa inundando los corazones de los amantes de la música popular y de despecho en el país. El artista antioqueño falleció en la noche de martes 26 de julio luego de haber sufrido un "colapso súbito en su hogar", según especificó la Clínica Las Américas de Medellín.

El cantante de éxitos como 'Nadie es eterno' y 'Entre comillas', empezó a pulir sus dotes de compositor a los 12 años, pero su fama estalló a partir de 1989. Su escalada fue tan rápida que tres años más tarde, en 1992, el locutor Nelson Puerto lo presentó como el 'rey del despecho' y de ahí en adelante fue mundialmente conocido bajo ese apodo.

Y es que no en vano Gómez fue llamado de esa forma. Paradójicamente, no es solo por su éxito a la hora de componer canciones de desamor, sino por su poca fortuna con las mujeres.

Las mujeres de Darío Gómez

Darío se enamoró perdidamente por primera vez en su adolescencia. El nombre real de la mujer en cuestión nunca se supo, pero el artista la denominó como 'Giselle', una joven que vivía en Ipiales, Nariño, y que para visitarla, el antioqueño debía emprender un viaje de más de 20 horas según reveló en una entrevista hace un tiempo.

“Yo viajaba desde Medellín hasta Ipiales para encontrarme con ella", confesó. Tanto era el amor que Gómez sentía por 'Giselle', que le compuso la canción Por ti lo inventaría. Tiempo después, el breve amorío llegó a su fin porque la mujer nunca se decidió por tener una relación.

Sin embargo, a Darío Gómez le llegaría su primer compromiso formal a temprana edad. Cuando tenía 18 años, se casó con Martha Nubia Pineda, su primera esposa y cuyo matrimonio dio fruto a una persona que marcaría un hito importante dentro de su carrera profesional: su nieta Daniela, protagonista de la famosa canción que lleva el mismo nombre.

Luz Dary, madre de Daniela, fue la primera de tres hijos de la unión entre Gómez y Pineda, y falleció en 2002 al ser víctima de una bala perdida cuando se movilizaba en un bus junto a unos amigos. Uno de los hombres con los que iba acompañada la mujer, era buscado por una pandilla por un asunto relacionado a un ajuste de cuentas. Al detener este grupo al vehículo, dispararon intentando impactar al sujeto, pero la bala terminó quitándole la vida a la joven.

Aunque Martha Nubia Pineda fue vital para la carrera de Darío, ella nunca lo apoyó y siempre dudó de que pudiera llegar al estrellato. "Me detestó en la música. Cuando empecé a grabar le dije yo: ‘Negra grabé por primera vez’, y lo puse y me dijo ella: ‘Oigan a este, si se siente que es artista, eso no es para cualquiera'", confesó el artista en una entrevista.

¿Y entonces cuál fue la importancia de esta mujer? De acuerdo al propio cantante, el desamor que vivió por esta relación fue el impulso para componer canciones que fueron un éxito posterior. "Si no hubiera sido por ella, no me hubiera dedicado a cantarle al despecho. Yo no podía desaprovechar esas vivencias".

Después de haberse separado de Martha Nubia Pineda, Darío Gómez no se quedó quieto en el amor y conoció a Olga Lucía Arcila, con quien estuvo casado por más de 30 años. De esta relación llegaron tres hijos: Lady Catalina Gómez Arcila, Kelly Johana Gómez Arcila y Jorge Armando Gómez Arcila.

