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El atroz ataque terrorista que dejó 20 muertos iba a ser más letal: neutralizaron un ‘carro bomba’

Fuentes militares confirmaron que hallaron una camioneta con explosivos unos metros más adelante del primer ataque.

Noticias RCN

abril 28 de 2026
01:12 p. m.
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El atentado terrorista en el departamento de Cauca, que dejó 20 personas muertas y 38 heridas, pudo haber tenido consecuencias aún más devastadoras.

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Fuentes militares le confirmaron a Noticias RCN que las tropas lograron neutralizar un segundo vehículo cargado con explosivos, ubicado metros más adelante del lugar donde explotó la primera camioneta bomba.

El hallazgo se produjo durante las maniobras de combate posteriores al primer atentado, así lo explicó el brigadier Diego Jaramillo, comandante de la vigésima novena brigada:

Nuestras tropas en esa maniobra, en ese encuentro logran neutralizar un vehículo que viene bajando por una de esas vías que tiene el departamento del Cauca. Cuando se hace toda la verificación, logramos identificar que ese vehículo también tenía la intención de atacar a la población y a las tropas que estaban en la vía Panamericana con explosivos.

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El aterrador plan criminal que se frustró en Cauca

El primer atentado dejó 11 personas muertas en el lugar inicial de la explosión, sumando un total de 20 víctimas mortales en el conjunto de las acciones terroristas registradas.

La vía Panamericana, arteria vital para la región, fue el objetivo principal de estos ataques coordinados y sistemáticos que habrían sido ordenados por ‘Iván Modisco’ y coordinados por alias Marlon, por quien las autoridades ofrecen una recompensa de $5.000 millones.

Las fuentes militares destacaron que "gracias a la acción de esos soldados, de soldados que están prestando el servicio militar, logran neutralizar la acción terrorista con este vehículo", evitando así una tragedia de mayores proporciones en la zona conocida como La Pedregosa.

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La crudeza de la violencia en Cauca

La violencia en el Cauca ha generado profundo dolor entre los habitantes de la región suroccidental del país. Las comunidades locales han hecho llamados urgentes para que cese la violencia que ha marcado al departamento, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado.

El departamento del Cauca cuenta con 912 arterias viales, según información militar, lo que representa un desafío considerable para las labores de seguridad y control territorial. Esta compleja red vial facilita el desplazamiento de grupos armados que operan en la región.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar la autoría y las circunstancias completas de estos ataques coordinados que golpearon a las comunidades del suroccidente colombiano.

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