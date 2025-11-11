“El Catatumbo es un territorio de guerra abierta”: preocupante advertencia de la defensora Iris Marín

Casi 10 meses después de que se desatara una crisis sin precedentes en el Catatumbo, debido al enfrentamiento entre grupos armados ilegales, la Corte Constitucional citó una audiencia pública para buscar una respuesta integral por parte del Estado para enfrentar la grave situación que se mantiene.

Cabe recordar que debido a los crudos combates entre el ELN y las disidencias de las Farc, que se recrudecieron el pasado 16 de enero, más de 80.000 familias fueron afectadas, al menos 60.000 tuvieron que salir desplazadas de sus hogares, y miles más quedaron confinadas debido al fuego cruzado.

En respuesta, el presidente Gustavo Petro declaró estado de conmoción interior y planteó un “Pacto Social”, para contener una crisis que 10 meses después sigue azotando a esta región fronteriza, una de las más estratégicas para las actividades ilícitas.

La fuerte advertencia de la Defensoría del Pueblo

En medio de la audiencia celebrada este 11 de noviembre en el Palacio de Justicia, la defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo una fuerte advertencia.

Marín aseguró que la presencia de la fuerza pública en el Catatumbo “es limitada”, y que son los grupos armados como el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc, los que controlan la movilidad en la zona.

Hoy el Catatumbo es un territorio de guerra abierta en el que predomina el control o disputa territorial entre el ELN y las disidencias de la línea de ‘Calarcá’, estas últimas en proceso de conversaciones con el gobierno.

La Defensora agregó que la crisis de enero ya había sido advertida a través de la AT 026 de 2024 y que, según el informe que se ha hecho desde la entidad, la respuesta del Estado ha sido “insuficiente, reactiva y desarticulada”.

Se ha ejecutado el 50 % del presupuesto para la conmoción interior

Por su parte, el contralor general, Carlos Hernán Penagos, anunció la creación de un “Tablero de Control” para llevar la trazabilidad de los recursos que fueron destinados para atender el estado de conmoción en el Catatumbo.

El funcionario indicó que hasta ahora se ha ejecutado el 50 % de los $2,78 billones destinados en el decreto, y que entre enero y octubre se registraron 22.473 contratos por un valor total de $1,94 billones.

Aunque la Contraloría evidenció avances en educación, inclusión productiva y atención humanitaria, advirtió que aún hay rezagos en infraestructura, vivienda y formalización de tierras.