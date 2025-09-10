Liberan a los ocho miembros de una misión médica secuestrados en La Plata, Huila

Cerca de cumplirse 24 horas del secuestro de integrantes de una misión médica secuestrada en zona rural de La Plata, Huila, autoridades confirmaron la liberación de las ocho personas.

Noticias RCN logró conocer que los integrantes de la misión médica que habían sido secuestrados, presuntamente, por disidencias de las Farc, en zona rural de La Plata, ya fueron liberados y se encuentran en buenas condiciones físicas y de salud.

Entre los secuestrados había personal médico, de enfermería y los dos conductores de las camionetas en las que se movilizaban cuando fueron interceptados por hombres armados.

Entre los ocho secuestrados había cinco mujeres y tres hombres, dos de ellos conductores del equipo de salud que brindaba atención médica en la zona. Se trataría de un médico, una jefe de enfermería, cuatro auxiliares y dos conductores de la E.S.E. San Sebastián de La Plata.

El alcalde de La Plata, Camilo Ospina, confirmó la liberación de los secuestrados:

"Se tiene conocimiento de que fueron liberados los integrantes de la misión médica con los dos conductores, ya se encuentran en compañía de la comunidad, de los líderes, alistando su regreso hacia el casco urbano de nuestro municipio.

Lo que sabemos es que los liberaron en una zona de San Miguel, están bien, están bien de salud obviamente, solo cansados por el desgaste normal.

Misión médica fue secuestrada cuando iban en dos camionetas

El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, explicó cómo ocurrieron los hechos:

En el día de ayer (miércoles 8 de octubre), cuando dos equipos básicos de salud vinculados a la E.S.E de San Sebastián del municipio de La Plata que se desplazaban hacia las veredas Buenos Aires del sector rural de este municipio, fueron interceptadas por miembros de la estructura Hernando González Acosta.

Indicó Casallas que inicialmente la información era que se trataba del hurto de las dos camionetas en las que se desplazaban.

“Sin embargo, en horas de la tarde, al no poder tener comunicación con los miembros de la misión médica, se alertó sobre el posible secuestro, situación que fue confirmada en horas de la noche”, dijo.