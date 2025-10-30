CANAL RCN
Internacional

Bernie Moreno pidió a Estados Unidos designar como terroristas a tres organizaciones criminales colombianas

El documento fue remitido este jueves a Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos.

Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
07:22 p. m.
El senador republicano de Estados Unidos Bernie Moreno envió una solicitud formal al secretario de Estado, Marco Rubio, para que tres organizaciones criminales colombianas sean designadas como Grupos Terroristas Extranjeros (Foreign Terrorist Organization, FTO).

El documento fue remitido este jueves 30 de octubre y plantea que estas estructuras armadas representan una amenaza directa para la seguridad nacional estadounidense, debido a sus vínculos con el narcotráfico y la violencia transnacional.

Las organizaciones señaladas por Moreno son el Estado Mayor de Bloques y Frentes, disidencia de las extintas FARC liderada por alias Calarcá; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), bajo el mando de Jobanis Villadiego, alias Chiquito Malo; y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como los Pachencas, encabezadas por Hernán Giraldo, alias El Patrón.

“EMBF, AGC y ACSN son organizaciones terroristas extranjeras que amenazan nuestra seguridad nacional. La participación de estos grupos en el narcotráfico ha causado innecesariamente la muerte de millones de estadounidenses”, afirmó el senador republicano en su cuenta de X.

El documento remitido por Bernie Moreno a Marco Rubio

“Sus operaciones de tráfico de drogas son directamente responsables del flujo de narcóticos mortales en nuestras comunidades, incluidas las de Ohio. Además, estas pandillas solo buscan fortalecer sus vínculos con redes criminales y terroristas transnacionales, incluidos cárteles mexicanos, que representan una amenaza cada vez mayor para nuestra seguridad nacional”, dice el documento de Moreno que envió al secretario de Estado.

