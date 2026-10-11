Llamadas a la línea 106 de orientación psicología aumentaron 25,5% en 2026

Entre enero y septiembre de 2026, la línea de la Secretaría Distrital de Salud que ofrece apoyo emocional, orientación psicológica y acompañamiento en crisis emocionales en Bogotá: la línea 106, recibió 139.547 llamadas.

En comparación con el mismo periodo de 2025, registró un aumento del 25,5%, con todo y que el país sigue luchando contra estigmas alrededor de la salud mental y su cuidado.

Los desafíos siguen siendo enormes en temas de financiación y acceso al sistema. Además, solo 3 de cada 10 personas que requieren atención buscan ayuda.

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Principales consultas en la línea 106:

De acuerdo con María Fernanda Tovar, vocera de la Secretaría de Salud de Bogotá, “en los últimos tres años hemos identificado que las personas jóvenes han tomado un papel muy importante. Entre los 15 y los 26 años representan alrededor del 41% de las atenciones”.

Sin embargo, insiste en que “hay que tener en cuenta que este aumento hace referencia a un reconocimiento de la ciudadanía al acceso a esta línea y no un reflejo de las atenciones a los problemas de salud que existen en la población del momento”.

Los motivos principales de consulta son: 1. La ideación suicida, 2. Dificultades relacionadas con el manejo de las emociones, 3. Pérdidas o duelo y 4. Abuso en el consumo de sustancias.

Número de personas que deciden quitarse la vida va en aumento:

De acuerdo con la Sociedad Colombiana de Psiquiatría, las enfermedades mentales han aumentado en los últimos años, sobre todo en poblaciones jóvenes. En el país, 2,5 millones de personas han sido diagnosticadas con depresión y lo que es aún más preocupante:

“En la comparación entre 2024 y 2025, hay un aumento considerable en el número de suicidios en mujeres y en los de los extremos de la vida; es decir, los menores de 18 años y los mayores de 65 años”, explicó Diego Vargas, presidente de la asociación.