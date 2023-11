Comandante del Ejército habría ordenado investigar al profesor de inglés de su esposa

Todo un escándalo se desató en las recientes horas luego de que se conociera que el comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina, habría ordenado un seguimiento ilegal al profesor de inglés Leonardo Colmenares, quien ha sido amigo y docente de su esposa, Lorena Ospina.

Según información compartida por la Revista Semana, al parecer, los militares utilizaron el aparato de inteligencia y contrainteligencia del Ejército para montar un expediente falso en el que acusaron a Colmenares de pertenecer a las disidencias Farc y así poder rastrear su teléfono celular.

El motivo detrás de estas acciones resulta insólito: el general Ospina estaba interesado en descubrir las razones por las que su esposa se reunía constantemente con el profesor en las instalaciones militares y dónde se encontraba ubicada su vivienda. Sin embargo, utilizar recursos públicos de inteligencia para satisfacer intereses personales es una acción inaceptable.

Comandante del Ejército solicitó seguir a profesor de su esposa

Colmenares ha denunciado estos seguimientos ilegales y ha expresado sentirse amenazado, afirmando que “me querían desaparecer o me iban a matar”. En una entrevista con el medio citado anteriormente, el profesor acusó al general Ospina de abuso de poder al utilizar la contrainteligencia del Ejército para vigilar a una persona que no ha hecho nada. En sus propias palabras señaló que “para mí es un bandido, un total bandido”.

Adicional a esto, el docente de idiomas también aseguró que su intención de encontrarse en distintas oportunidades con la señora Ospina no era mayor a un saludo y que, incluso, llegó a sentir que lo estaban vigilando. “En los sitios donde yo trabajo, con mis estudiantes, siempre veía a gente rara alrededor mío, siguiéndome de día y de noche, y sin saber por qué”.

La investigación reveló audios e imágenes que prueban los seguimientos ilegales al profesor. A pesar de que el comandante del Ejército ha sido cuestionado por su accionar, los propios integrantes de inteligencia y contrainteligencia fueron los que denunciaron los hechos, negándose a permitir el abuso de poder y el daño a la reputación de una de las instituciones más importantes del Estado.

La revista Semana obtuvo acceso a grabaciones en las que una agente de inteligencia relata los detalles de los seguimientos que se le realizaron por meses al profesor Colmenares. Los audios indican que “el Sol”, apodo que hace referencia al general Ospina, estaba al tanto de todo lo ocurrido. Además, se mencionan a otros oficiales de inteligencia y contrainteligencia, quienes estaban involucrados en el operativo.

El comunicado del Ejército sobre el caso del comandante Luis Mauricio Ospina

Entretanto, este sábado 11 de noviembre, el Ejército Nacional se pronunció sobre estos delicados señalamientos y a través de un comunicado publicado en la página web aseguraron que el comandante contaba con la autorización para ejecutar los seguimientos al docente de su compañera sentimental.

“Las misiones de Inteligencia y Contrainteligencia son diferentes. En el caso específico de la función de Contrainteligencia, las actividades buscan anticipar, prevenir, detectar y neutralizar acciones para proteger al personal, las instalaciones, el material y la información. Es allí donde se sustenta la facultad del comandante del Ejército para ordenar a la Unidad Militar de Contrainteligencia adelantar actividades de verificación, frente a una información que alerta sobre una posible vulneración de la seguridad e integridad del comandante y su núcleo familiar”.

Adicionalmente, el documento indica que los presuntos seguimientos permitieron evidenciar debilidades en el sistema del Ejército frente al acceso de personal externo a las instalaciones.

“Las acciones de verificación amparadas en el ordenamiento jurídico vigente, que no corresponden a una operación de Contrainteligencia, finalizaron el pasado mes de agosto sin elementos de juicio para continuarlas. No obstante, ello permitió evidenciar novedades y debilidades en los sistemas y procedimientos de control de acceso personal y vehicular a las instalaciones militares, razón por la cual se ordena el fortalecimiento de los mismos no solo en la ciudad Bogotá, sino en todo el país”.