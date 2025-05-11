CANAL RCN
Colombia Video

Madre colombiana busca ayuda para su hijo con cáncer en México: el joven necesita una cirugía

La campaña ‘Darle un respiro a Daniel’ busca fondos para segunda cirugía del joven de 24 años atendido en Clínica Norte de México.

Noticias RCN

noviembre 05 de 2025
05:32 p. m.
Una madre colombiana tomó la decisión más difícil de su vida: vender todas sus pertenencias y viajar a México para salvar a su hijo Daniel, un joven de 24 años que padece cáncer y no pudo recibir el tratamiento necesario en Colombia.

Campaña busca recaudar fondos para joven colombiano que necesita una cirugía

La historia de Daniel se ha convertido en un llamado a la solidaridad que ha traspasado fronteras. Ante la falta de opciones médicas adecuadas en su país natal, su madre decidió emigrar buscando una oportunidad de vida para su hijo.

El destino elegido fue México, donde encontró en la Clínica Norte y en el doctor Juan Manuel Mier la esperanza que necesitaban.

La campaña “Darle un respiro a Daniel” ha logrado movilizar a la comunidad colombiana en México y a personas solidarias de diversos países.

Gracias a los fondos recolectados en esta iniciativa, Daniel pudo someterse a una primera cirugía exitosa bajo la atención del especialista Juan Manuel Mier de la Clínica Norte de México.

Sin embargo, la batalla médica de Daniel aún no termina. El joven requiere ser intervenido quirúrgicamente por segunda vez, y los recursos económicos son insuficientes para cubrir los costos del procedimiento. Esta segunda operación es crucial para completar su tratamiento y mejorar significativamente sus posibilidades de recuperación.

El caso evidencia las dificultades que enfrentan algunos pacientes oncológicos en Colombia para acceder a tratamientos especializados, situación que obliga a familias enteras a buscar alternativas en el extranjero, asumiendo costos elevados y el desarraigo de dejar su país.

“La cirugía me costaba 300 millones de pesos, entonces empecé mi campaña mediática en Colombia. Allá toqué muchas puertas, fui a varios cirujanos de tórax para pedir que me lo operaran”, aseguró Milvia Niño, madre de Daniel.

"Darle un respiro a Daniel": la campaña que busca fondos para la cirugía de un joven con cáncer

La campaña solidaria continúa activa y hace un llamado a la generosidad de todas las personas que puedan colaborar.

Las donaciones pueden realizarse a través de las cuentas habilitadas de Bancolombia Ahorros: 426628968-66 y al número de Nequi de la señora Milvia, 3138163535.

