Misteriosa desaparición de madre y su hija en Barranquilla: esto dicen los vecinos

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó que se iniciaron excavaciones en el predio.

noviembre 26 de 2025
08:52 p. m.
Autoridades investigan la desaparición de Dayana Carolina Ochoa, de 40 años, y su hija de 10 años, cuyo rastro se perdió hace más de dos meses en el barrio Mequejo de la capital del Atlántico.

Los familiares de la mujer aseguran que las versiones contradictorias entregadas por su pareja despertaron sospechas y motivaron a la comunidad a pedir la intervención de las autoridades. Incluso, se solicitó investigar si los cuerpos de ambas podrían encontrarse dentro de la vivienda en la que residían.

Sin rastro de Dayana Ochoa y su hija: excavaciones en Barranquilla no arrojan resultados

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó que se iniciaron excavaciones en el predio, aunque hasta el momento no se han hallado indicios que permitan establecer el paradero de las desaparecidas. Los allegados relatan que la última comunicación con Dayana fue supuestamente un mensaje de texto, pero dudan de su autenticidad, pues desde hace tres meses no han tenido contacto directo ni videollamadas con ella.

Vecinos reportaron gritos antes de la desaparición y la Policía aún sin denuncia formal

Vecinos del sector señalaron que una noche escucharon gritos provenientes de la vivienda, tanto de la mujer como de su hija, aunque pensaron que se trataba de una discusión más, ya que las peleas eran frecuentes. Al día siguiente, el hombre aseguró que ambas habían salido a trabajar, pero nunca regresaron. Posteriormente, justificó la ausencia de Dayana alegando que debía pagar una deuda de tres millones de pesos por dañar un televisor de su patrón.

Hasta ahora, la Policía no ha recibido una denuncia formal sobre el caso, pero las investigaciones continúan en medio de la incertidumbre de la familia y la comunidad, que esperan respuestas sobre el destino de Dayana Carolina Ochoa y su hija.

