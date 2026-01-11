CANAL RCN
Colombia

Manzanares declara tres días de duelo por la muerte de Yeison Jiménez

El documento destaca que Yeison Jiménez “se consolidó como una de las figuras más representativas de la música popular colombiana”.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

enero 11 de 2026
11:33 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Alcaldía Municipal de Manzanares declaró tres días de duelo por el fallecimiento del cantante Yeison Jiménez y su manager Jefferson Osorio, ambos oriundos del municipio, en un accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero.

Corabastos despide con dolor a Yeison Jiménez, “un hijo del mercado”
RELACIONADO

Corabastos despide con dolor a Yeison Jiménez, “un hijo del mercado”

Mediante el Decreto 008, firmado por el alcalde Carlos Enrique Botero Álvarez, la administración local expresó su “profundo sentimiento de dolor, consternación y solidaridad” ante la pérdida de dos ciudadanos que dejaron una huella cultural significativa en la comunidad.

“Una voz que llevó el nombre de Manzanares al mundo”

El documento destaca que Yeison Jiménez “se consolidó como una de las figuras más representativas de la música popular colombiana”, y que su trayectoria artística llevó “con orgullo el nombre de Manzanares y del departamento de Caldas a múltiples escenarios”.

ATENCIÓN: Sebastián Ayala, el también cantante de música popular, sufrió un aparatoso accidente de tránsito
RELACIONADO

ATENCIÓN: Sebastián Ayala, el también cantante de música popular, sufrió un aparatoso accidente de tránsito

También se reconoce el papel de Jefferson Osorio como “parte fundamental del proceso artístico y profesional” del cantante, subrayando su contribución al desarrollo de una carrera que trascendió fronteras.

"No se pudo hacer nada": habló testigo del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez
RELACIONADO

"No se pudo hacer nada": habló testigo del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez

Actos simbólicos y memoria colectiva

Durante los días de duelo, la bandera del municipio será izada a media asta en el Parque Principal y en las edificaciones oficiales, como “acto simbólico de respeto, solidaridad y memoria”.

La Alcaldía aclaró que el decreto no implica la suspensión de actividades administrativas, salvo los actos protocolarios que se consideren pertinentes. Además, extendió sus “más sinceras condolencias a los familiares, amigos y allegados” de los fallecidos.

"Dime que es mentira": doloroso mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras su muerte
RELACIONADO

"Dime que es mentira": doloroso mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras su muerte

El decreto rige desde el 11 de enero y constituye un homenaje institucional a dos figuras que marcaron la historia cultural de Manzanares.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Accidente aéreo

Corabastos despide con dolor a Yeison Jiménez, “un hijo del mercado”

Yeison Jiménez

"No se pudo hacer nada": habló testigo del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez

Yeison Jiménez

"Dime que es mentira": doloroso mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras su muerte

Otras Noticias

Artistas

ATENCIÓN: Sebastián Ayala, el también cantante de música popular, sufrió un aparatoso accidente de tránsito

El artista reveló qué fue lo sucedió y cuál es su estado de salud.

Yeison Jiménez

Esta fue la reacción de Juan Fernando Quintero tras la muerte de Yeison Jiménez: recordó un momento especial

Juan Fernando Quintero se pronunció en sus redes sociales tras la confirmación de las autoridades.

Donald Trump

¿Qué dicen las nuevas guías saludables de Trump sobre cómo deberían alimentarse los estadounidenses?

Inflación

Así puede calcular lo que le subirán de arriendo en 2026 por el aumento del IPC

Cuidado personal

Muelas del juicio retenidas: ¿cómo identificarlas y cuál es la mejor alternativa?