Manzanares declara tres días de duelo por la muerte de Yeison Jiménez

La Alcaldía Municipal de Manzanares declaró tres días de duelo por el fallecimiento del cantante Yeison Jiménez y su manager Jefferson Osorio, ambos oriundos del municipio, en un accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero.

Mediante el Decreto 008, firmado por el alcalde Carlos Enrique Botero Álvarez, la administración local expresó su “profundo sentimiento de dolor, consternación y solidaridad” ante la pérdida de dos ciudadanos que dejaron una huella cultural significativa en la comunidad.

“Una voz que llevó el nombre de Manzanares al mundo”

El documento destaca que Yeison Jiménez “se consolidó como una de las figuras más representativas de la música popular colombiana”, y que su trayectoria artística llevó “con orgullo el nombre de Manzanares y del departamento de Caldas a múltiples escenarios”.

También se reconoce el papel de Jefferson Osorio como “parte fundamental del proceso artístico y profesional” del cantante, subrayando su contribución al desarrollo de una carrera que trascendió fronteras.

Actos simbólicos y memoria colectiva

Durante los días de duelo, la bandera del municipio será izada a media asta en el Parque Principal y en las edificaciones oficiales, como “acto simbólico de respeto, solidaridad y memoria”.

La Alcaldía aclaró que el decreto no implica la suspensión de actividades administrativas, salvo los actos protocolarios que se consideren pertinentes. Además, extendió sus “más sinceras condolencias a los familiares, amigos y allegados” de los fallecidos.

El decreto rige desde el 11 de enero y constituye un homenaje institucional a dos figuras que marcaron la historia cultural de Manzanares.