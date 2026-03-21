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La confesión de 'El Viejo' que sacude el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Según su testimonio, la organización criminal ofreció 1.000 millones de pesos por la ejecución del atentado.

Noticias RCN

marzo 21 de 2026
03:21 p. m.
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La Fiscalía reveló nuevos detalles sobre el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, tras la confesión de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo.

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El hombre, condenado a 22 años de prisión por su participación en el crimen, aseguró que la orden provino directamente de la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc liderada por Iván Márquez.

Según su testimonio, la organización criminal ofreció 1.000 millones de pesos por la ejecución del atentado, y la planeación se habría realizado en la frontera con Venezuela, mientras el grupo negociaba la llamada “paz total” con el Gobierno.

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Alias El Viejo y la conexión con la Segunda Marquetalia

En el interrogatorio realizado el 9 de febrero de este año, alias El Viejo relató cómo fue contactado por alias Jaco y posteriormente presentado ante José Manuel Sierra Sabogal, conocido como El Zarco Aldinever, mano derecha de Iván Márquez.

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El testigo aseguró que la orden de asesinar al senador fue impartida por la cúpula de la Segunda Marquetalia y que no podía negarse, pues incumplir significaba exponerse a represalias dentro de la organización.

La confesión también menciona reuniones clandestinas, pagos provenientes de Venezuela y la participación de otros miembros de la estructura criminal.

Reacciones de la familia y el impacto político

La familia de Miguel Uribe celebró que la investigación avance hacia la identificación de los autores intelectuales. “Es muy importante que se llegue a la verdad y que no haya impunidad”, expresó su padre, quien insistió en que el país necesita esclarecer el entramado detrás del magnicidio.

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El caso vuelve a poner en el centro a la Segunda Marquetalia, señalada como responsable de uno de los crímenes más impactantes de los últimos años.

La Fiscalía ya estudia nuevas órdenes de captura contra otros presuntos enlaces, mientras el país espera que se esclarezca por completo quiénes planearon y ejecutaron el asesinato.

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