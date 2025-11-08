Desgarradoras palabras de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe: “Se fue un hombre maravilloso”

Luego de que llegara al Capitolio, la esposa de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, atendió a los medios de comunicación y dio unas cortas palabras.

Tras más de dos meses en cuidados intensivos, el senador y precandidato falleció en la madrugada de este lunes 11 de agosto.

Tarazona agradeció el apoyo recibido durante los últimos dos meses. También le agradeció a la labor que hicieron los médicos de la Fundación Santa Fe encabezados por el doctor Fernando Hakim: “Lucharon a la altura de Miguel, esa batalla que hubiera querido que dieran. Gracias por no desfallecer y estar hasta el último minuto”.

Durante estos dos meses, Dios me enseñó el camino del amor.

Noticia en desarrollo. En minutos más detalles …