Márquez y Fajardo: la empresa que crea proyectos de inversión sostenible en Quindío

La empresa Márquez y Fajardo se ha consolidado como referente de desarrollo sostenible en el Quindío, ejecutando proyectos que integran inversión, tecnología y responsabilidad ambiental, mientras posiciona a la región como destino de interés nacional e internacional en materia de infraestructura de calidad.

Márquez y Fajado: una empresa que le apuesta a la sostenibilidad en Quindío

Desde su fundación, la compañía ha enfocado su gestión en prácticas sostenibles que abarcan dimensiones ambientales, sociales y culturales.

Este enfoque integral se materializa en desarrollos que trascienden la construcción tradicional para convertirse en modelos de responsabilidad empresarial en Colombia.

El Hotel Mokawa Resort representa el ejemplo emblemático de esta filosofía.

Reconocido por ProColombia como “el primer hotel del país en aplicar prácticas sostenibles”, el establecimiento incorpora tecnologías avanzadas desde su construcción hace una década.

“El Hotel Mokawa lleva 10 años de construido y cuando lo desarrollamos, incluimos paneles solares, tiene recolección de agua lluvia, tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales", explicó Hernando Marquéz, gerente de Marquéz y Fajardo.

La visión de la entidad también abarca el sector salud. La compañía desarrolló un clúster médico que incluye la clínica Avidanti, de cuarto nivel, y el centro médico Zonata, con una extensión de 35.000 metros cuadrados.

Este complejo sanitario responde a estándares internacionales de atención médica especializada.

“Todo el diseño tiene que ver con el tema de la sostenibilidad, con toda esa responsabilidad que debemos tener como desarrolladores, como constructores y además obviamente que en la última tecnología. Un proyecto que se desarrolla hoy, sería un pecado, usted no desarrollar y aplicar todo lo que hay de tecnología”, añadió Márquez.

Los proyectos de Márquez y Fajardo generan un impacto económico directo en el Quindío mediante la creación de empleo y la atracción de inversión al departamento.

La combinación de infraestructura hotelera y sanitaria configura un ecosistema empresarial que diversifica la economía regional, tradicionalmente centrada en la producción cafetera.

Con estas iniciativas, Márquez y Fajardo contribuye a la consolidación del Quindío como epicentro de inversión, innovación y desarrollo sostenible en Colombia, demostrando que es posible articular rentabilidad empresarial con responsabilidad ambiental y social.