CANAL RCN
Colombia Video

Márquez y Fajardo: la empresa que crea proyectos de inversión sostenible en Quindío

La empresa desarrolla infraestructura hotelera y de salud en el Eje Cafetero, combinando responsabilidad ambiental con generación de empleo.

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
04:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La empresa Márquez y Fajardo se ha consolidado como referente de desarrollo sostenible en el Quindío, ejecutando proyectos que integran inversión, tecnología y responsabilidad ambiental, mientras posiciona a la región como destino de interés nacional e internacional en materia de infraestructura de calidad.

Quindío le apuesta a escenarios deportivos: culminan complejos para eventos nacionales e internacionales
RELACIONADO

Quindío le apuesta a escenarios deportivos: culminan complejos para eventos nacionales e internacionales

Márquez y Fajado: una empresa que le apuesta a la sostenibilidad en Quindío

Desde su fundación, la compañía ha enfocado su gestión en prácticas sostenibles que abarcan dimensiones ambientales, sociales y culturales.

Este enfoque integral se materializa en desarrollos que trascienden la construcción tradicional para convertirse en modelos de responsabilidad empresarial en Colombia.

El Hotel Mokawa Resort representa el ejemplo emblemático de esta filosofía.

Reconocido por ProColombia como “el primer hotel del país en aplicar prácticas sostenibles”, el establecimiento incorpora tecnologías avanzadas desde su construcción hace una década.

“El Hotel Mokawa lleva 10 años de construido y cuando lo desarrollamos, incluimos paneles solares, tiene recolección de agua lluvia, tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales", explicó Hernando Marquéz, gerente de Marquéz y Fajardo.

La visión de la entidad también abarca el sector salud. La compañía desarrolló un clúster médico que incluye la clínica Avidanti, de cuarto nivel, y el centro médico Zonata, con una extensión de 35.000 metros cuadrados.

Este complejo sanitario responde a estándares internacionales de atención médica especializada.

“Todo el diseño tiene que ver con el tema de la sostenibilidad, con toda esa responsabilidad que debemos tener como desarrolladores, como constructores y además obviamente que en la última tecnología. Un proyecto que se desarrolla hoy, sería un pecado, usted no desarrollar y aplicar todo lo que hay de tecnología”, añadió Márquez.

Gobernación del Atlántico está repoblando los embalses del departamento con peces: esta sería la razón
RELACIONADO

Gobernación del Atlántico está repoblando los embalses del departamento con peces: esta sería la razón

Los proyectos de Márquez y Fajardo generan un impacto económico directo en el Quindío mediante la creación de empleo y la atracción de inversión al departamento.

La combinación de infraestructura hotelera y sanitaria configura un ecosistema empresarial que diversifica la economía regional, tradicionalmente centrada en la producción cafetera.

Con estas iniciativas, Márquez y Fajardo contribuye a la consolidación del Quindío como epicentro de inversión, innovación y desarrollo sostenible en Colombia, demostrando que es posible articular rentabilidad empresarial con responsabilidad ambiental y social.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tunja

El arsenal que la Policía de Tunja le encontró a los hinchas de América de Cali

Metro de Bogotá

¿Qué tanto ha avanzado el Metro de Bogotá? Este es el porcentaje de ejecución de las obras a octubre del 2025

Medellín

Cayó colombiano que lavaba millones del narcotráfico con criptomonedas para una red internacional

Otras Noticias

Artistas

Luto: reconocida presentadora se enteró de la muerte de su papá mientras que estaba en un programa en vivo

Los compañeros de la presentadora informaron la noticia mientras que se encontraban al aire en la emisión del 6 de noviembre.

WhatsApp

WhatsApp dejará de funcionar en varios dispositivos a partir de noviembre de 2025

Algunos celulares dejarán de ser compatibles con WhatsApp. Aquí le contamos cuáles son.

Pensiones

Esto subiría la pensión para los colombianos en 2026 según IPC: estas son las estimaciones

Champions League

Achraf Hamiki rompió el silencio tras su lesión por la entrada de Luis Díaz en Champions

Cuidado personal

Cuatro hábitos que podrían estar detrás de la insuficiencia cardíaca, según especialista