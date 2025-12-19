Más de 220 animales afectados por atropellamiento en las vías de Cundinamarca este 2025

El número de animales afectados por atropellamiento en las principales vías del país es una importante problemática que sigue cobrando la vida de distintas especies que se ven en riesgo en estos corredores.

Por esto, el más reciente informe de la CAR reveló las cifras de animales afectados y las estrategias que se están implementando para ponerlos a salvo.

Animales afectados por atropellamiento

Según el más reciente balance de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, los corredores viales más críticos y con el mayor número de accidentalidad son los corredores viales Funza - Siberia, La Vega - Sasaima y la Ruta del Sol. Así mismo, algunas de las especies más afectadas en las carreteras de Cundinamarca y parte de Boyacá son las zarigüeyas, zorros cangrejeros y diversas especies de serpientes.

Aunque la entidad explicó la dificultad de poder establecer el número exacto de animales afectados, ya que la mayoría de los casos no se reportan, los registros de las direcciones regionales permiten dimensionar la problemática en las carreteras del territorio.

Reporte de atropellamientos en vías en 2025: 68 casos.

Ingresos por lesiones compatibles con atropellamientos (2024–2025): 129 individuos.

Ingresos asociados a posibles atropellamientos (2025): 27 casos.

Campaña para prevenir nuevos accidentes en las vías

La CAR lanzó su campaña “En la vía también hay vida”. Esta iniciativa busca llamar la atención de los conductores durante el fin de año, cuando miles de ciudadanos se disponen a viajar por las carreteras del país, donde aumenta el riesgo de atropellamiento de fauna silvestre.

“Con esta campaña queremos recordarles a los viajeros que reducir la velocidad salva vidas, no solo humanas, sino también de los animales que habitan nuestros ecosistemas.” Director de la CAR.

Así mismo, el funcionario explicó que para el año 2026 la entidad espera avanzar en la instalación de señaléticas de protección de fauna y la implementación de pasos seguros para estos y promover la movilidad responsable.

“Seremos uno de los territorios pioneros en la implementación de estas medidas, sobre todo por la gran responsabilidad que tenemos de proteger y defender las especies endémicas y la fauna silvestre del centro del país”, puntualizó el director.