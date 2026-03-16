Masiva protesta indígena bloquea el centro administrativo La Alpujarra en Medellín

En la madrugada de este lunes, cerca de 500 indígenas provenientes de tres municipios del Urabá antioqueño llegaron a Medellín en 14 chivas y se instalaron en el centro administrativo La Alpujarra, bloqueando el acceso a las principales sedes institucionales.

RELACIONADO ProAntioquia defiende el aporte empresarial tras polémica por frase de Iván Cepeda

La movilización exige al Gobierno Nacional y a la Gobernación de Antioquia el cumplimiento de acuerdos pactados en 2024, que según los voceros no han sido respetados.

Reuniones con la Gobernación y tensiones en la zona

Durante la mañana, representantes de la Gobernación de Antioquia sostuvieron reuniones con los líderes indígenas para intentar destrabar la situación. Aunque se les ofreció trasladarse a un coliseo para mayor comodidad, la propuesta fue rechazada.

En el lugar permanece un fuerte dispositivo de seguridad con unidades antidisturbios de la Policía Nacional, que buscan evitar que la protesta se extienda hacia la plazoleta, la alcaldía o la gobernación.

Los manifestantes reclaman reconocimiento de sus autoridades por parte del Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Tierras. Además, plantearon como primera condición para instalar una mesa de diálogo el pago del transporte, que estiman en 130 millones de pesos.

RELACIONADO Gobernador de Antioquia pide la liberación de dos menores de 14 y 15 años secuestradas en El Bagre

Impacto en la atención ciudadana y polémica por videos

El bloqueo ha afectado el funcionamiento de la Gobernación, la Alcaldía de Medellín, la Asamblea Departamental y el Concejo de la ciudad. Incluso la oficina de pasaportes permanece cerrada, lo que ha obligado a suspender citas programadas para la jornada.

La protesta también generó controversia por dos videos aficionados: uno muestra a niños indígenas formando una cadena humana para impedir el ingreso de funcionarios y visitantes, y otro sugiere motivaciones poco claras detrás de la movilización. Entre los participantes se cuentan alrededor de 180 menores de edad.

La situación sigue en desarrollo y se espera que en las próximas horas se definan los pasos a seguir en el diálogo entre las comunidades indígenas y las autoridades departamentales.