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Masiva protesta indígena bloquea el centro administrativo La Alpujarra en Medellín

Los manifestantes reclaman reconocimiento de sus autoridades por parte del Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Tierras.

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
01:31 p. m.
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En la madrugada de este lunes, cerca de 500 indígenas provenientes de tres municipios del Urabá antioqueño llegaron a Medellín en 14 chivas y se instalaron en el centro administrativo La Alpujarra, bloqueando el acceso a las principales sedes institucionales.

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La movilización exige al Gobierno Nacional y a la Gobernación de Antioquia el cumplimiento de acuerdos pactados en 2024, que según los voceros no han sido respetados.

Reuniones con la Gobernación y tensiones en la zona

Durante la mañana, representantes de la Gobernación de Antioquia sostuvieron reuniones con los líderes indígenas para intentar destrabar la situación. Aunque se les ofreció trasladarse a un coliseo para mayor comodidad, la propuesta fue rechazada.

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En el lugar permanece un fuerte dispositivo de seguridad con unidades antidisturbios de la Policía Nacional, que buscan evitar que la protesta se extienda hacia la plazoleta, la alcaldía o la gobernación.

Los manifestantes reclaman reconocimiento de sus autoridades por parte del Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Tierras. Además, plantearon como primera condición para instalar una mesa de diálogo el pago del transporte, que estiman en 130 millones de pesos.

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Impacto en la atención ciudadana y polémica por videos

El bloqueo ha afectado el funcionamiento de la Gobernación, la Alcaldía de Medellín, la Asamblea Departamental y el Concejo de la ciudad. Incluso la oficina de pasaportes permanece cerrada, lo que ha obligado a suspender citas programadas para la jornada.

La protesta también generó controversia por dos videos aficionados: uno muestra a niños indígenas formando una cadena humana para impedir el ingreso de funcionarios y visitantes, y otro sugiere motivaciones poco claras detrás de la movilización. Entre los participantes se cuentan alrededor de 180 menores de edad.

La situación sigue en desarrollo y se espera que en las próximas horas se definan los pasos a seguir en el diálogo entre las comunidades indígenas y las autoridades departamentales.

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