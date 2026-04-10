"Me amarran las manos": sacerdote relata sus 40 días secuestrado en zona rural de Yopal

Carlos Saúl Jaimes, un sacerdote originario de Norte de Santander, fue liberado después de permanecer 40 días en cautiverio en zona rural de Yopal, Casanare.

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El caso, confirmado por el gobernador de Cundinamarca, concluyó con la captura de seis personas que ahora enfrentan penas de hasta 40 años de prisión.

El religioso fue raptado cuando se dirigía desde una vereda de Yopal hacia Bogotá. Durante su secuestro, el padre mantuvo la fe y encontró en la oración su forma de medir el tiempo. En entrevista con Noticias RCN, relató que rezó el rosario todos los días y allí se daba cuenta cómo pasaban los días.

Sus días en cautiverio y la presión del GAULA

Uno de los momentos más reveladores de su testimonio ocurrió cuando los captores le felicitaron por su cumpleaños el 8 de julio. "Uno de ellos me decía, oiga Curita, feliz cumpleaños. ¿Cómo se enteró que yo estaba de cumpleaños? Pensé que era el 7 o el 9, no sé, estaba perdido los días", recordó el sacerdote.

La liberación se logró gracias a la presión del GAULA y al pago de un rescate cercano a los 30 millones de pesos por parte de la familia, según información de las autoridades. El religioso fue dejado en libertad en una carretera del casco urbano de Yopal.

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Reencuentro familiar y perdón

El momento del reencuentro con sus seres queridos ocurrió en un hotel de Cundinamarca, donde su familia esperaba.

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"Mi mamá, mis hermanos que estaban en ese momento, pues claro, ellos se ponen a llorar y yo sentí como un regocijo, como una alegría de volver a llegar otra vez a la familia, de sentir que Dios me había dado una segunda oportunidad", narró emocionado.

El padre describió su liberación como "un nuevo nacimiento" y aseguró que perdona a sus captores. "Así lo tomé yo como un nuevo nacimiento y entre ese nuevo nacimiento, como otra vez que Dios me regala la vocación", expresó el religioso, demostrando su firme convicción pese al trauma vivido.

Las seis personas capturadas por este delito permanecen detenidas y enfrentan cargos por secuestro extorsivo, uno de los delitos más graves en el código penal colombiano.