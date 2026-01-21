CANAL RCN
Colombia Video

Médico con hemofilia denuncia la falta de medicamentos en Colombia

El profesional cuestionó cómo un país con recursos, personal calificado y acceso a tecnología no logra garantizar que los tratamientos lleguen a los pacientes.

Noticias RCN

enero 21 de 2026
07:17 a. m.
La crisis del sistema de salud colombiano cobra una dimensión alarmante cuando quienes conocen profundamente sus fallas también las padecen en carne propia.

Manuel Santiago Ordóñez, médico pediatra con hemofilia, expuso la grave situación que enfrentan los pacientes con trastornos de la coagulación al no recibir los medicamentos necesarios para su tratamiento.

"Como médico y como paciente me es difícil a veces comprender esta incomprensión que existe por parte de quienes toman las decisiones para la administración de la salud", señaló Ordóñez durante una entrevista. El profesional cuestionó cómo un país con recursos, personal calificado y acceso a tecnología no logra garantizar que los tratamientos lleguen a los pacientes.

Riesgo permanente por sangrados espontáneos

La hemofilia es un trastorno que no admite demoras en la atención. "Los pacientes con trastornos de la coagulación como hemofilia podemos tener sangrados que son espontáneos, sangrados que se pueden dar en cualquier momento sin golpearse incluso", explicó el médico. Estos sangrados espontáneos pueden comprometer órganos vitales como cerebro, hígado, riñones y pulmones.

La gravedad de la situación se evidencia en casos fatales. "Hemos tenido pacientes, yo he tenido pacientes hemofílicos que han fallecido por caídas, incluso muy leves", reveló Ordóñez. La falta del factor de coagulación puede resultar mortal: "por no tener el factor podemos morir", advirtió.

Los sangrados pueden manifestarse externamente o de forma interna en articulaciones y órganos vitales, representando una amenaza constante para la vida de los pacientes. Esta condición convierte cada momento sin tratamiento en un riesgo potencialmente fatal.

Una paradoja del sistema de salud

La declaración de Ordóñez pone en evidencia una paradoja del sistema de salud colombiano: mientras existe la capacidad técnica y los recursos están disponibles en el país, las barreras administrativas impiden que los pacientes accedan a tratamientos que podrían salvar sus vidas.

El caso ilustra cómo la crisis sanitaria no distingue entre profesionales de la salud y pacientes comunes. Ordóñez encarna ambas realidades: como médico pediatra conoce las deficiencias sistémicas, y como paciente con hemofilia las sufre directamente, enfrentando diariamente la posibilidad de sangrados que amenazan su vida.

La situación refleja la necesidad urgente de reformas que garanticen el acceso efectivo a medicamentos esenciales, especialmente para enfermedades que requieren tratamiento inmediato y continuo como los trastornos de la coagulación.

