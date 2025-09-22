Menor resultó herida por bala perdida en Atlántico: dos casos en menos de una semana

La tranquilidad de Baranoa, Atlántico, se vio nuevamente afectada por un incidente con arma de fuego que dejó herida a una menor de edad.

Una adolescente de 14 años resultó herida en el abdomen luego de que una bala perdida la impactara. Según informes preliminares, el incidente ocurrió cuando un hombre manipulaba un arma de fuego al interior de una vivienda, y ésta se accionó de manera accidental. Las autoridades informaron que el estado de salud de la menor es delicado.

El presunto responsable fue capturado por las autoridades en Atlántico

"El 90% de los homicidios se relacionan con el microtráfico y la lucha de territorios por la venta de estupefacientes. Esto es lo que hoy nos tiene consternados en nuestro municipio", expresó a Noticias RCN Edinson Palma, alcalde de Baranoa.

RELACIONADO Bala perdida impactó en la cabeza de un niño de 8 años mientras jugaba en su casa en Medellín

La persona responsable de accionar el arma fue capturada por porte ilegal de armas, un delito que, según las autoridades, contribuye al aumento de los índices de inseguridad en la zona. Este incidente ha llevado a la activación de operativos especiales para reforzar la seguridad en el municipio.

Menor de 11 años falleció a causa de una bala perdida en Baranoa

Este caso se suma al ocurrido hace apenas tres días, cuando una niña de 11 años perdió la vida en circunstancias similares a causa de una bala perdida durante un enfrentamiento relacionado con el cobro de préstamos informales, conocidos localmente como "gota a gota".

RELACIONADO Hombre fue capturado por presunto abuso sexual a niña de 9 años en Cesar

Estos eventos generaron una profunda preocupación en la comunidad y las autoridades locales. La policía continúa las investigaciones para esclarecer los detalles del incidente más reciente e intensificó su presencia en el área para prevenir futuros casos similares.