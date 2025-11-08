“Colombia sufre una pérdida irreparable”: Verónica Alcocer por muerte de Miguel Uribe

La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, expresó su profunda tristeza por el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado ocurrido el pasado 7 de junio.

El mensaje de Verónica Alcocer por la muerte de Miguel Uribe

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Alcocer calificó la pérdida como “irreparable” para el país y condenó cualquier forma de violencia motivada por diferencias políticas o ideológicas.

“Ninguna idea, lucha o diferencia justifica la violencia. Colombia no puede seguir perdiendo a sus hijos por pensar distinto”, afirmó en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram.

En su publicación, Alcocer hizo un llamado a reflexionar sobre la necesidad de respeto y tolerancia en medio de la coyuntura política.

La primera dama también envió un mensaje de solidaridad a la familia, amigos y allegados de Uribe Turbay, resaltando que su partida debe servir como punto de partida para la reconciliación y la construcción de una nación basada en el respeto por la vida y la diversidad.

“Que su partida nos lleve a reconciliarnos y a construir una nación donde el respeto por la vida y la diferencia sean el faro que nos guíe como nación”, agregó.

Finalmente, Alcocer subrayó que solo el amor, el respeto y la empatía permitirán sanar las heridas que la violencia ha dejado en el país, reiterando su compromiso con la paz y la unión entre los colombianos.

Entretanto, quien también se pronunció fue una de las hijas del presidente, Sofía Petro, quien, mediante X, envió sus más sinceras condolencias a la familia Uribe Turbay, especialmente, a la esposa del precandidato, María Claudia Tarazona.

Bogotá decretó 3 días de duelo por la muerte de Miguel Uribe

Otro de los personajes políticos que expresó su rechazo contra el magnicidio del senador del Centro Democrático fue el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

El mandatario distrital compartió un conmovedor mensaje en su cuenta de X, asegurando que Uribe Turbay “fue un gran ser humano, un líder honesto y valiente, un político con verdadera vocación de servicio. Miguel dedicó su vida a luchar por un país en paz y así será recordado”.

También señaló que “su asesinato debe ser un punto de quiebre para Colombia. No podemos aceptar la violencia en nuestro país. No podemos permitir que los violentos, una vez más, pongan en riesgo lo más profundo de nuestra democracia, que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado construir y mantener. No solo acaban una vida y destruyen una familia, sino que atentan contra la democracia misma”.

Finalmente, anunció que, en solidaridad con la familia de Miguel, decretará 3 días de duelo en la capital.