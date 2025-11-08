“Un beso y un hasta pronto”: el último instante de Miguel Uribe con su madre, Diana Turbay

La historia de vida de Miguel Uribe Turbay está marcada por un episodio que conmocionó a Colombia a inicios de los años 90 que derivó en el asesinato de su madre, la periodista Diana Turbay Quintero, a manos de la violencia del narcotráfico.

Uribe, quien entonces tenía apenas cinco años, recordó en varias entrevistas el último momento que compartió con ella antes de su secuestro.

El último adiós de Diana Turbay con Miguel Uribe

“Ese día que iba para la "entrevista" con el cura Pérez, me carga, me alza, me da un beso y me da un hasta pronto”, relató Uribe. Ese instante quedó grabado en su memoria como la última vez que vio a su madre con vida.

El 30 de agosto de 1990, Diana Turbay viajó a Medellín con tres colegas, entre ellos Azucena Liévano y dos camarógrafos, para una supuesta entrevista con un líder del ELN.

Sin embargo, era una trampa orquestada por ‘Los Extraditables’, grupo criminal al servicio de Pablo Escobar.

Así, durante casi cinco meses, la periodista permaneció secuestrada, trasladada entre distintas propiedades del cartel, hasta que murió el 25 de enero de 1991 en un fallido intento de rescate en Copacabana, Antioquia.

Miguel Uribe siempre recordó la muerte de su madre

“El único culpable de la muerte de mi mamá es Pablo Escobar, el narcotráfico y la violencia”, afirmó Miguel Uribe hace mucho tiempo, quien con los años comprendió la magnitud de la tragedia que vivió siendo un niño.

Y es que cabe recordar que Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay, era directora del noticiero Criptón desde 1987 y editora de la revista Hoy por Hoy. Durante el gobierno de su padre, se desempeñó como secretaria privada, consolidando su trayectoria en el periodismo y la vida pública.

“Esa ausencia nunca se recupera, pero me hace sentir orgullo ser hijo de quien soy”, concluyó Uribe en una de las entrevistas cuando era joven.

Ahora, tras la muerte de Miguel Uribe de este 11 de agosto, luego de batallar durante dos meses en la UCI de la Fundación Santa Fe, se recuerda que su madre, Diana Turbay, también fue víctima de la violencia en Colombia.