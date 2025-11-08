CANAL RCN
Colombia Video

“Un beso y un hasta pronto”: el último instante de Miguel Uribe con su madre, Diana Turbay

Miguel Uribe Turbay recordó entre lágrimas el último beso y las palabras de su madre, Diana Turbay, antes del secuestro que terminó con su vida.

Noticias RCN

agosto 11 de 2025
08:45 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La historia de vida de Miguel Uribe Turbay está marcada por un episodio que conmocionó a Colombia a inicios de los años 90 que derivó en el asesinato de su madre, la periodista Diana Turbay Quintero, a manos de la violencia del narcotráfico.

Fundación Santa Fe de Bogotá entregó detalles del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay
RELACIONADO

Fundación Santa Fe de Bogotá entregó detalles del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay

Uribe, quien entonces tenía apenas cinco años, recordó en varias entrevistas el último momento que compartió con ella antes de su secuestro.

El último adiós de Diana Turbay con Miguel Uribe

“Ese día que iba para la "entrevista" con el cura Pérez, me carga, me alza, me da un beso y me da un hasta pronto”, relató Uribe. Ese instante quedó grabado en su memoria como la última vez que vio a su madre con vida.

El 30 de agosto de 1990, Diana Turbay viajó a Medellín con tres colegas, entre ellos Azucena Liévano y dos camarógrafos, para una supuesta entrevista con un líder del ELN.

Sin embargo, era una trampa orquestada por ‘Los Extraditables’, grupo criminal al servicio de Pablo Escobar.

Así, durante casi cinco meses, la periodista permaneció secuestrada, trasladada entre distintas propiedades del cartel, hasta que murió el 25 de enero de 1991 en un fallido intento de rescate en Copacabana, Antioquia.

Miguel Uribe siempre recordó la muerte de su madre

“El único culpable de la muerte de mi mamá es Pablo Escobar, el narcotráfico y la violencia”, afirmó Miguel Uribe hace mucho tiempo, quien con los años comprendió la magnitud de la tragedia que vivió siendo un niño.

Miguel Uribe Turbay: el político que convirtió el dolor en propósito de vida
RELACIONADO

Miguel Uribe Turbay: el político que convirtió el dolor en propósito de vida

Y es que cabe recordar que Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay, era directora del noticiero Criptón desde 1987 y editora de la revista Hoy por Hoy. Durante el gobierno de su padre, se desempeñó como secretaria privada, consolidando su trayectoria en el periodismo y la vida pública.

“Esa ausencia nunca se recupera, pero me hace sentir orgullo ser hijo de quien soy”, concluyó Uribe en una de las entrevistas cuando era joven.

Ahora, tras la muerte de Miguel Uribe de este 11 de agosto, luego de batallar durante dos meses en la UCI de la Fundación Santa Fe, se recuerda que su madre, Diana Turbay, también fue víctima de la violencia en Colombia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Miguel Uribe

“Nunca lo olvidaré”: el doctor Fernando Hakim lamenta el deceso de Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe

Miguel Uribe, crítico férreo del gobierno de Gustavo Petro

Miguel Uribe

Tras la muerte de Miguel Uribe Turbay imputarán homicidio agravado a los capturados del caso

Otras Noticias

Horóscopo

Horóscopo de hoy: lunes 11 de agosto de 2025

Este lunes 11 de agosto, llega con una energía que invita a tomar decisiones claras y dar pasos firmes hacia los objetivos personales y profesionales.

Finanzas personales

Estos son los precios de arriendos en zonas universitarias en Bogotá y otras ciudades

Conozca cuánto cuesta vivir en apartaestudios y hasta habitaciones compartidas cerca de los campus en las principales ciudades.

Gustavo Petro

Presidente Petro y el proyecto para acabar el "mercenarismo" en Ucrania, Haití y Sudán

Liga BetPlay

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay 2025 tras la fecha 6: hubo cambios

Cuidado personal

Siete hábitos para lucir radiante, según investigaciones sobre el envejecimiento