En Cartagena, un miembro activo de la Policía Nacional, fue señalado de utilizar su cargo para presuntamente presionar a una subalterna.

La investigación, adelantada por la Fiscalía Seccional Bolívar, permitió que un juez ordenara una medida de aseguramiento domiciliaria contra el uniformado, tras considerar sólidos los elementos materiales probatorios presentados.

Miembro de la Policía le habría exigido alta suma de dinero a una auxiliar para ocultar una falta

De acuerdo con la Fiscalía, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en su lugar de residencia al subintendente Luis Carlos Bahoque Martínez, presuntamente implicado en el delito de concusión.

La decisión judicial se tomó luego de evaluar las pruebas recolectadas durante la investigación adelantada por el ente acusador.

¿De cuánto sería la suma que le exigió a la auxiliar?

Según lo establecido, el uniformado se desempeñaba como secretario en la Estación de Policía Caribe Norte, en Cartagena, y habría exigido a una auxiliar de la misma institución, de 20 años, el pago de 600.000 pesos.

El dinero, según la investigación, habría sido solicitado con el fin de no informar a sus superiores sobre una supuesta falta disciplinaria.

¿Cómo lo descubrieron?

Los hechos se habrían presentado el 18 de diciembre, cuando, de acuerdo con la Fiscalía, se pactó que la entrega del dinero se realizaría al día siguiente.

El lugar acordado habría sido el Comando de la Policía del barrio Manga, donde se llevó a cabo un operativo coordinado por unidades del Gaula de la Policía Nacional.

Durante el procedimiento, los uniformados capturaron al subintendente y, según el reporte oficial, en su poder fueron encontrados billetes que corresponderían al dinero previamente entregado por la víctima, lo que permitió materializar la captura en flagrancia.

En el desarrollo de las audiencias preliminares, Luis Carlos Bahoque Martínez negó su responsabilidad frente al delito imputado por la Fiscalía. No obstante, el juez consideró que los elementos de prueba presentados eran suficientes para imponer la medida de aseguramiento domiciliaria mientras continúa el proceso judicial.