Miguel Ángel del Río denunciará a Agmeth Escaf por señalamientos sobre dineros para la campaña presidencial

El convulsionado panorama político se sigue moviendo en torno a las declaraciones entregadas por Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, sobre la supuesta entrada de dineros irregulares a la campaña de su padre en el 2022.

En este escándalo han salido a flote nombres de ministros, altos funcionarios del Gobierno, cuestionados empresarios del Caribe, exnarcos y una persona más, el abogado Miguel Ángel del Río, quien habría acompañado algunas de las actividades de la campaña del hoy presidente en la costa.

El nombre de Del Río fue mencionado recientemente por el representante Agmeth Escaf, quien también terminó incluido en la controversia y en los relatos entregados por Nicolás Petro a la Fiscalía y a los medios de comunicación.

Nicolás Petro había asegurado que el abogado ingresó a la campaña en el Atlántico gracias a él, pero que al final sus deseos de llegar al Congreso se habían visto truncados por la imposición de la candidatura de Escaf para la Cámara de Representantes.

En consecuencia, el actual representante reveló a través de su cuenta de Twitter que es verdad que a ningún miembro del Pacto Histórico le gustó su nombramiento en la lista para la Cámara, por lo cual habría recibido reiterados ataques desde el día uno.

Además, dijo que el abogado Del Río era “el candidato de Nicolás Petro, Máximo Noriega, Armando Benedetti y demás figuras del Pacto”, aun cuando fue el mismo presidente Petro quien decidió que él debía encabezar la lista.

Escaf contó que un día Nicolás Petro le había preguntado cuánto tenía para poner en la campaña, pues, según él, Miguel Ángel del Río estaba dispuesto a poner “$500 millones”.

Lo primero que debo decir es que efectivamente ahí nadie me quería. Mi presencia les resultaba sumamente incómoda. Ni a un solo líder político del Pacto Histórico en el Atlántico les gustó que surgiera mi nombre como opción para encabezar la lista. — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) August 7, 2023

La denuncia de Miguel Ángel del Río

Tras la publicación se Escaf, el abogado Del Río anunció a través de sus redes sociales que presentará una denuncia en contra del representante a la Cámara ante la Corte Suprema de Justicia, “para que sostenga que yo le ofrecí $500 millones a la campaña en el atlántico”.

“En el camino de mi vida he levantado odios en todas las vertientes. He sacrificado a mi familia quien tuvo que salir del país. He decidido quedarme solo para defender lo que creo. Cada semana aparece un nuevo ataque falso. Ahora un actor mediocre que se ganó una curul en una rifa”, agregó Del Río.

Hágalo. Lo que dije con toda CLARIDAD en mi hilo fue que eso me dijo a mí Nicolás Petro, quien movió todo y hasta el último minuto para imponerlo a usted como cabeza de lista. Lo demás no me consta porque no estuve ahí ni lo vi. Si es mentira, vaya y le reclama a quien lo dijo. — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) August 7, 2023

