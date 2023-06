Miguel Ángel del Río publicó los chats con los que el coronel Óscar Dávila de Presidencia buscó a su oficina

Continúan las investigaciones por la muerte del coronel Óscar Dávila, cuyo nombre resultó involucrado en el escándalo de chuzadas de la exjefe de gabinete, Laura Sarabia. En el marco de este caso, el abogado Miguel Ángel del río publicó unos chats de conversaciones entre el uniformado y su oficina.

Los chats del coronel Óscar Dávila

Es de señalar que el jurista fue llamado por la Fiscalía General de la Nación para declarar precisamente por este caso, al igual que Carlos Feria, jefe de seguridad de la Casa de Nariño.

Aunque la diligencia que hace parte de los actos de indagación definidos por la muerte del teniente coronel Dávila, Miguel Ángel del Río manifestó que no asistiría.

"¿Ustedes creen que me van a intimidar poniendo mi nombre de primeras en un comunicado gaseoso? Si me van a abrir una investigación, adelante. No tengo nada que declarar. Soy abogado defensor. Denunciaré a Barbosa y los funcionarios que intimidaron al coronel Dávila", apuntó al enterarse de la citación.

El día 9 de Junio el Coronel se comunica con el Sargento y le dice que le hicieron un préstamo económico para el anticipo de honorarios y le envía un correo con los documentos para la defensa. La misma noche de su muerte doy la orden de devolver los recursos. pic.twitter.com/mbuGKBsUwF — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) June 15, 2023

Así las cosas, Del Río publicó una serie de imágenes de los chats de cuanto, aparentemente, el coronel Dávila buscó su equipo de juristas. Acompañó las fotos con el siguiente texto:

“Para desmentir con pruebas a la fuente de semana, el coronel Dávila comienza a buscar al Ex Sargento Wadith Velásquez, de mi equipo de investigadores, desde la primera semana de junio con ocasión a mi defensa del Patrullero y me avisa”.

Además, reveló que se reunieron el 8 de junio el sargento Velásquez, el mayor Tocarruncho y el coronel Dávila, día en que les advirtió de supuestas persecuciones por parte de la Fiscalía. “y nos entrega el nombre de Juan Carlos Pinzón como el funcionario que lo intimidó”.

Detalló que al siguiente día (9 de junio) el coronel se comunicó con el coronel para contarle que le hicieron un préstamo que usó para el anticipo de honorarios y envió un correo con los documentos necesarios para tramitar su defensa.

“La misma noche de su muerte doy la orden de devolver los recursos”

Finalmente, aseguró que “nunca en su vida” habló con el coronel Ferias. “Nadie me ha dado ninguna orden para defender a nadie (quienes me conocen saben que no lo permitiría) No tengo jefes políticos y la única razón por la que me buscó el coronel era para defenderlo de la persecución de la fiscalía”, puntualizó.