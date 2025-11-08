Así fue como Miguel Uribe se conoció con María Claudia Tarazona, el amor de su vida: se revivió emotiva entrevista

Miguel Uribe, el senador y precandidato presidencial, murió este 11 de agosto de 2025 tras más de dos meses de una ardua batalla médica.

El político y abogado ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe el pasado 7 de junio de 2025, tras ser víctima de un cruel atentado en el que recibió disparos con arma de fuego en su cabeza y en una de sus piernas.

Desde el principio, su estado fue crítico, pero sus seres queridos y el país mantuvieron la esperanza de un milagro de vida. Sin embargo, desafortunadamente, el 9 de agosto se informó que su situación había empeorado debido a una hemorragia en el sistema nervioso central y, a pesar de los incansables esfuerzos médicos, el corazón de Miguel Uribe dejó de latir a la 1:56 de la madrugada de este lunes.

María Claudia Tarazona, la esposa de Miguel Uribe, lo acompañó segundo a segundo durante la batalla médica y, tras su fallecimiento, escribió un desgarrador post en el que recordó que el precandidato siempre será el amor de su vida.

En medio de esa coyuntura, durante las últimas horas se revivió un video en el que Miguel Uribe abrió el corazón y reveló cómo conoció a María Claudia Tarazona, la mamá de sus hijos.

Así fue como Miguel Uribe se conoció con María Claudia Tarazona, su esposa

En una entrevista que Miguel Uribe compartió en 2024 en su cuenta de TikTok, indicó que conoció a María Claudia Tarazona por una amiga que tenían en común.

"La conocí en un café, en Bogotá, en el Parque de la 93, porque una amiga en común nos presentó. Después de eso fuimos construyendo una amistad y un día se me ocurrió invitarla a almorzar y le regalé un libro", aseguró Miguel Uribe en la entrevista.

"Le propuse matrimonio a María Claudia un 8 de diciembre de 2015. Lo hice en La Macarena, en un restaurante que nos encanta y al que habíamos ido muchas veces. Todo fue reservado, con música francesa, y después nos casamos en Bogotá", añadió.

Además, en ese entonces, el político aseguró que su vida cambió en el momento en el que conoció a María Claudia Tarazona y que siempre supo que ella era el amor de su vida.

Este fue el mensaje con el que María Claudia Tarazona le dio el último adiós a Miguel Uribe

Luego de la confirmación de la muerte de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona, su esposa, abrió su corazón en Instagram y redactó unas desgarradoras palabras.

"Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas y el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios que me muestre el camino para aprender a vivir sin ti", escribió María Claudia Tarazona.

